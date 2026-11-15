Đồng chí Nguyễn Đăng Bình chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với nhân dân xóm Đồng Khuân.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình và các đại biểu chung vui Ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư xóm Đồng Khuân, xã La Bằng.

Xóm Đồng Khuân được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xóm: Đoàn Thắng, Suối Chùn và Đồng Khuân, hiện có 309 hộ với 1.126 nhân khẩu, thuộc 5 dân tộc cùng sinh sống. Phát huy tinh thần đoàn kết, bà con tích cực phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, chung sức xây dựng đời sống văn hóa. Thu nhập bình quân đạt khoảng 65 triệu đồng/người/năm; toàn xóm hiện còn 3 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo.

Các hoạt động tương trợ, chăm lo gia đình chính sách, khuyến học, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự được duy trì, góp phần củng cố tình làng, nghĩa xóm.

Một tiết mục văn nghệ tại Ngày hội.

Dự và chung vui với bà con, đồng chí Nguyễn Đăng Bình bày tỏ vui mừng trước những kết quả khu dân cư đạt được, đặc biệt là tinh thần chia sẻ, đồng thuận sau sáp nhập, từng bước xây dựng cộng đồng dân cư thống nhất, gắn bó. Đồng chí biểu dương những nỗ lực của cán bộ và nhân dân trong phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình phát biểu tại Ngày hội.

Ghi nhận những kiến nghị thiết thực của khu dân cư về phát triển kinh tế vùng chè gắn với du lịch sinh thái cộng đồng, hỗ trợ bảo tồn tiếng nói, trang phục và các giá trị văn hóa truyền thống, đồng chí cho biết sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh tiếp tục có những giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm nâng cao đời sống nhân dân Thái Nguyên nói chung, nhân dân xóm Đồng Khuân nói riêng.

Nhân dân xóm Đồng Khuân dự Ngày hội.

Đồng chí đề nghị địa phương gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, nhất là những giá trị truyền thống của đồng bào Dao; duy trì, phát triển các câu lạc bộ văn nghệ, khuyến khích thế hệ trẻ tìm hiểu, thực hành và trao truyền những nét đẹp văn hóa quê hương. Đồng thời, tiếp tục chăm lo gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi; xây dựng gia đình văn hóa, gìn giữ tình làng, nghĩa xóm và nếp sống văn minh.

Nhân dân xóm Đồng Khuân dự Ngày hội.

Nhấn mạnh yêu cầu xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã thường xuyên đồng hành, hướng dẫn, hỗ trợ khu dân cư giải quyết những vấn đề thiết thực; chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Cùng với đó, phát huy các mô hình tự quản, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng Đồng Khuân thành khu dân cư văn minh, an toàn, xanh, thông minh.

Gửi lời chúc tới bà con, đồng chí Nguyễn Đăng Bình tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, Đồng Khuân sẽ ngày càng phát triển và luôn là nơi đất lành hội tụ, vun đắp nghĩa tình và xây dựng cuộc sống ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình tặng quà cho khu dân cư xóm Đồng Khuân.

Nhân dịp này, đồng chí tặng hoa chúc mừng khu dân cư, trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với nhân dân xóm Đồng Khuân.

Xã La Bằng, xóm Đồng Khuân cũng biểu dương các gia đình, cá nhân tiêu biểu, phát động hưởng ứng phong trào thi đua năm 2027 và tổ chức các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian, góp phần gắn kết cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc.