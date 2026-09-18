Đồng chí Ngô Hạnh Phúc làm việc với phường Nam Cường và phường Văn Phú

Dự buổi làm việc có lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh; Ban Thường vụ Đảng ủy phường Nam Cường và phường Văn Phú.

Toàn cảnh buổi làm việc tại phường Nam Cường.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Nam Cường đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm. Theo đó, đối với 17 chỉ tiêu được đánh giá, có 10/17 tiêu đạt và vượt so kế hoạch. Văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc - Bí thư Đảng ủy phường Nam Cường, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm của phường tại buổi làm việc.

Bên cạnh kết quả đạt được, một số chỉ tiêu Nam Cường còn đạt thấp so với kế hoạch như: Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, cải tạo đường giao thông, chỉ tiêu về sản xuất, du lịch, tiêm chủng và phân loại rác tại nguồn...

9 tháng đầu năm, Đảng ủy phường Văn Phú đã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, của tỉnh vào thực tiễn. Kinh tế tiếp tục ổn định, thu ngân sách đạt cao; công tác quản lý đất đai, tài nguyên, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng được quan tâm. Công tác thu ngân sách đạt kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 452,3 tỷ đồng, bằng 176% dự toán tỉnh giao.

Đồng chí Lê Anh Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Văn Phú, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm của phường tại buổi làm việc.

Phường Văn Phú đã thành lập mới 39/18 doanh nghiệp, đạt 217% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND phường; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được triển khai đồng bộ. Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực, kết nạp đảng viên đạt 107% kế hoạch. Cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm; một số công trình chưa triển khai đúng tiến độ. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu đề ra. Việc phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã còn chậm so với yêu cầu. Giải quyết việc làm, nâng tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội và một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội còn gặp khó khăn…

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận buổi làm việc tại phường Văn Phú.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sâu sát cơ sở, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Trước mắt, cần tập trung rà soát toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, xác định rõ yếu tố tác động, nhất là thuận lợi, khó khăn và vấn đề mới phát sinh; chủ động đề ra giải pháp phù hợp, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý các phường cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phát triển mạnh nông nghiệp, thương mại, dịch vụ; quan tâm công tác bảo vệ môi trường, đầu tư, hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, công trình còn chậm; chủ động rà soát, tháo gỡ khó khăn đối với các cụm công nghiệp, tạo thuận lợi để thu hút và đồng hành với nhà đầu tư.