Đồng chí Ngô Hạnh Phúc làm việc với phường Âu Lâu và phường Yên Bái

Dự buổi làm việc có lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh; Ban Thường vụ Đảng ủy phường Âu Lâu và phường Yên Bái.

Toàn cảnh buổi làm việc tại phường Âu Lâu.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai phường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị; việc triển khai các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Trong đó, tập trung rà soát tiến độ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; đồng thời đánh giá tình hình Nhân dân trên địa bàn.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, lãnh đạo hai phường cũng thẳng thắn chỉ ra các khó khăn, hạn chế và vướng mắc cần khắc phục và tháo gỡ trong thời gian tới.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Âu Lâu phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Yên Bái phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc ghi nhận, đánh giá cao kết quả phường Âu Lâu và phường Yên Bái đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị hai phường tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sâu sát cơ sở, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; rà soát toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, xác định rõ những nội dung còn khó khăn, vướng mắc để tập trung giải quyết, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc tại phường Yên Bái.

Đối với các dự án đang triển khai, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; chủ động rà soát, đánh giá từng trường hợp, phối hợp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ. Đồng thời, chú trọng phát triển doanh nghiệp, các mô hình sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh phát triển khu, cụm công nghiệp gắn với bố trí tái định cư, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân, tạo đồng thuận trong quá trình thực hiện. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh ngay từ cơ sở.