Đồng chí Ngô Chí Cường dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Sa Đéc

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường tặng hoa chúc mừng khu phố Cầu Đình và khu phố Cái Sơn.

Đến dự ngày hội có đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo phường Sa Đéc và hơn 200 đại biểu đại diện các hộ gia đình trên địa bàn liên khu phố.

Tại ngày hội, đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026), đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại khu dân cư trong năm qua.

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường trao quà cho các gia đình tiêu biểu tại ngày hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Đảng ủy phường Sa Đéc và ông Phạm Kim Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Nha khoa Phương Thành trao quà cho các em học sinh.

Tập đoàn Mobi trao tặng 200 bộ sim hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số.

Khu dân cư liên khu phố Cầu Đình - Cái Sơn hiện có 2.048 hộ với 8.708 nhân khẩu. Năm 2026, Ban Công tác Mặt trận hai khu phố đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo đời sống Nhân dân và xây dựng khu dân cư văn minh.

Đồng chí Lê Thị Tuyết Nhung, Phó Chủ tịch UBND phường Sa Đéc trao Giấy khen cho các hộ gia đình văn hóa có thành tích tiêu biểu trong xây dựng đời sống văn hóa.

Nổi bật, địa phương đã vận động xây dựng, bàn giao 3 căn nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá 200 triệu đồng; hỗ trợ 1 căn nhà tình thương trị giá 55 triệu đồng; hỗ trợ vốn, sinh kế và giới thiệu việc làm cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Công tác chăm lo giáo dục được quan tâm với tổng kinh phí vận động hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh khó khăn 79 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 89 triệu đồng/năm; hộ gia đình văn hóa đạt 98,3%; bao phủ bảo hiểm y tế đạt 100%.

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu phố Cầu Đình - Cái Sơn.

Đặc biệt, khu phố Cầu Đình được chọn xây dựng mô hình điểm “Khu phố số”. Đến nay, khu dân cư đã hoàn thành thu thập dữ liệu 660/660 hộ; 96,8% công dân đủ điều kiện được cấp tài khoản VNeID mức độ 2; 99,7% hộ tham gia nhóm Zalo Tổ Nhân dân tự quản. Các tiện ích số như mã QR “Hộp thư góp ý số”, Wifi công cộng, camera an ninh thông minh từng bước phát huy hiệu quả, góp phần tăng cường kết nối giữa chính quyền với người dân.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Ngô Chí Cường ghi nhận, biểu dương những kết quả khu dân cư đạt được trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội và triển khai các mô hình tự quản. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phường Sa Đéc tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết trong Nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động; quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng đô thị văn minh.

Đồng chí Ngô Chí Cường tham quan gian hàng mô hình cải cách hành chính Mini App “Công an phường Sa Đéc” tại ngày hội.

Đồng thời, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Sa Đéc, nhất là thương hiệu hoa kiểng, làng nghề, du lịch và các sản phẩm đặc trưng; nâng cao hiệu quả mô hình “Khu phố số”, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong kết nối, tương tác với người dân; phát huy tinh thần tự quản trong bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khu dân cư “An ninh - An toàn - An dân”, góp phần xây dựng phường Sa Đéc ngày càng phát triển, văn minh và nghĩa tình.

Dịp này, đồng chí Ngô Chí Cường trao tặng 5 phần quà cho các gia đình tiêu biểu. Công ty TNHH MTV Nha khoa Phương Thành trao 20 suất quà cho học sinh có thành tích học tập tốt; Tập đoàn Mobi trao tặng 200 bộ sim hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trao 10 phần quà an sinh xã hội cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. UBND phường Sa Đéc biểu dương, khen thưởng 2 khu phố và 10 cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong xây dựng đời sống văn hóa.