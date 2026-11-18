Đồng chí Ngô Chí Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy phường tập trung kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đồng thời, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, xác định nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục.

Theo báo cáo kiểm điểm, năm 2026, Đảng bộ phường Sa Đéc thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu trong Chương trình hành động năm. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực: Đảng bộ phường kết nạp 138/122 đảng viên mới, đạt 113,11% kế hoạch; hoàn thành số hóa 100% hồ sơ đảng viên. Hiện Đảng bộ phường có 68 tổ chức đảng trực thuộc với 4.240 đảng viên.

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 561 tỷ đồng, bằng 180,54% kế hoạch; phường đón hơn 801.500 lượt khách du lịch, đạt 133,59% kế hoạch năm.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,86%, mức độ hài lòng của người dân đạt 100%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Thường vụ Đảng ủy phường cũng chỉ ra một số hạn chế như: Việc cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của cấp trên ở một số lĩnh vực có lúc chưa bảo đảm tiến độ; giải ngân vốn đầu tư công theo từng quý còn chậm; một số dự án đầu tư tư nhân chưa đạt tiến độ kỳ vọng...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Chí Cường ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Ban Thường vụ Đảng ủy phường Sa Đéc đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt là tinh thần đoàn kết, thống nhất và những mô hình, cách làm sáng tạo trong triển khai các nghị quyết trọng tâm của Bộ Chính trị. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế cần tập trung khắc phục.

Đồng chí đề nghị, trên cơ sở kiểm điểm, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy phường Sa Đéc xác định rõ trách nhiệm, nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục, tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các dự án và chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm…