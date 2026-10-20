Đồng chí Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp: Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển

Quang cảnh hội nghị.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Trong giai đoạn 2016 - 2020 và 2021 - 2025, tỉnh huy động nguồn vốn thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự 8 xã biên giới. Nguồn lực đầu tư tập trung vào các công trình giao thông, hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu, các tuyến dân cư và những công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Nhiều tuyến đường được nâng cấp, mở rộng, tăng cường kết nối từ trung tâm địa phương đến khu dân cư, vùng sản xuất và cửa khẩu. Đường tuần tra biên giới vừa phục vụ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, vừa tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa. Các công trình thuộc Khu Kinh tế - Quốc phòng Tân Hồng góp phần hoàn thiện hạ tầng, ổn định dân cư và hỗ trợ phát triển sản xuất.

Đồng chí Ngô Chí Cường phát biểu tại hội nghị.

Hoạt động thương mại, dịch vụ khu vực biên giới cơ bản ổn định, từng bước phát huy lợi thế của 2 cửa khẩu quốc tế Dinh Bà và Thường Phước. Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu biên mậu đạt hơn 1,25 tỷ USD, tăng 15 lần so với năm 2017; giá trị xuất nhập khẩu biên mậu tăng bình quân 24,1% mỗi năm. Cùng với đó, hệ thống chợ, cửa hàng tiện lợi và các dịch vụ vận tải, kho bãi từng bước phát triển, đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo khu vực biên giới giảm từ 1,85% vào cuối năm 2020 xuống còn 1,42% vào cuối năm 2025. Thu nhập bình quân tại các xã, phường biên giới năm 2025 đạt từ 64,5 đến 76,6 triệu đồng/người, tăng hơn 2 lần so với năm 2017.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, các địa phương biên giới giải quyết việc làm cho gần 42.000 lao động; hơn 1.600 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Những kết quả này góp phần mở rộng cơ hội sinh kế, nâng cao thu nhập và từng bước cải thiện điều kiện sống của người dân vùng biên.

Đến năm 2026, khu vực biên giới có 16/26 trường đạt chuẩn quốc gia; các dự án xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở đang được triển khai. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng; 100% trạm y tế xã, phường biên giới có bác sĩ. Các hoạt động chăm lo hộ nghèo, gia đình khó khăn, hỗ trợ cộng đồng người gốc Việt và giao lưu quân - dân tiếp tục được duy trì, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng.

Đồng chí Phan Văn Thắng phát biểu tại hội nghị.

Thực tiễn gần 10 năm thực hiện Nghị quyết 16 cho thấy, phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và mở rộng đối ngoại là hướng đi có ý nghĩa chiến lược đối với vùng biên Đồng Tháp. Những kết quả đạt được tạo nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục khai thác tiềm năng kinh tế cửa khẩu, nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Trong giai đoạn mới, Tỉnh ủy Đồng Tháp ban hành Nghị quyết 18 ngày 17-7-2026 về phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2026 - 2030. Đây là định hướng quan trọng để tiếp tục cụ thể hóa chủ trương của Trung ương và khai thác hiệu quả tiềm năng khu vực biên giới, lấy hệ thống đô thị biên giới, khu kinh tế cửa khẩu làm động lực cho khu vực vùng biên, đồng thời gắn chặt phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Chí Cường nhấn mạnh, xác định phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng giao thông, cửa khẩu, logistics và đô thị trọng điểm; tăng cường kết nối nội tỉnh, liên vùng và liên quốc gia.

Phát triển thương mại biên giới, kinh tế cửa khẩu, dịch vụ và du lịch biên giới theo hướng văn minh, hiện đại; thúc đẩy hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp Campuchia; hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu chính ngạch…

Đối với khu vực biên giới, đầu tư không chỉ nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, mà còn gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định biên giới và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Đồng chí Ngô Chí Cường đề nghị xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát dân, vì dân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải nêu gương, sâu sát địa bàn, nói đi đôi với làm.

Không để chủ trương đúng bị chậm trễ ở khâu tổ chức thực hiện; không để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi vì sự né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò giám sát, phản biện, vận động Nhân dân đồng thuận và cùng tham gia phát triển địa phương…

Đồng chí Ngô Chí Cường đề nghị các lực lượng tập trung đấu tranh với ma túy, buôn lậu (nhất là thuốc lá), gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép và các nguy cơ mất an ninh, trật tự. Phát huy sức mạnh của Nhân dân, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản hiệu quả; mỗi người dân là một chủ thể tích cực tham gia giữ gìn đường biên, cột mốc và an ninh địa bàn.