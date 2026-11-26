Chiều 26-11, đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa gồm các đồng chí: Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa; Phùng Đức Tiến - Phó Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam tiếp xúc cử tri phường Bắc Nha Trang sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Cùng tham dự buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành và các đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri phường Bắc Nha Trang.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại các đợt tiếp xúc trước.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri phường Bắc Nha Trang bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao các quyết sách được Quốc hội thông qua tại kỳ họp, nhất là những nội dung liên quan đến hoàn thiện hệ thống pháp luật, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội. Cử tri kiến nghị các nội dung như: Có giải pháp đột phá, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm đất công; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng giao thông; sớm tháo gỡ những bất cập liên quan đến kinh phí bảo trì, tình trạng lấn chiếm và bảo đảm quyền lợi cư dân Chung cư Sông Đà Nha Trang.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ tại một số tổ dân phố; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tắm biển và vệ sinh môi trường khu vực Hòn Chồng; xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri phường Bắc Nha Trang nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Cử tri phường Bắc Nha Trang nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nghiêm Xuân Thành thông tin đến cử tri một số nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh từ đầu năm đến nay; một số điểm mới trong các luật được sửa đổi, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI có liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành tăng cường hỗ trợ phường Bắc Nha Trang giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định, bảo đảm phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Lãnh đạo UBND phường Bắc Nha Trang giải đáp các kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương.

Tin, ảnh: VĨNH THÀNH