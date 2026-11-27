Sáng 27-11, tại trụ sở UBND phường Ninh Hòa, đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh gồm: Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa; ông Phùng Đức Tiến - Phó Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam tiếp xúc cử tri các xã phường: Ninh Hòa, Hòa Trí, Hòa Thắng, Nam Ninh Hòa, Bắc Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Tây Ninh Hòa, Tân Định. Cùng dự buổi tiếp xúc có đồng chí Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Hoan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri khu vực Ninh Hòa.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại các đợt tiếp xúc trước.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Trần Hòa Nam phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri các địa phương bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao các quyết sách được Quốc hội thông qua tại kỳ họp, nhất là những nội dung liên quan đến hoàn thiện hệ thống pháp luật, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.

Cử tri kiến nghị về chế độ bảo hiểm xã hội và chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố; tiếp tục mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 26 nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân; sớm xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập, tránh để hoang, gây lãng phí; công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, nhất là thủ tục về đất đai một số nơi còn chậm, ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất của người dân.

Cử tri khu vực Ninh Hòa nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Cử tri khu vực Ninh Hòa nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nghiêm Xuân Thành thông tin đến cử tri một số nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh từ đầu năm đến nay; một số điểm mới trong các luật được sửa đổi, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI có liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành tăng cường hỗ trợ các xã, phường khu vực Ninh Hòa giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định, bảo đảm phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri.