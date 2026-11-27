Chiều 27-11, tại xã Vạn Ninh, đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa gồm các đồng chí: Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa; Phùng Đức Tiến - Phó Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam tiếp xúc cử tri các xã: Vạn Ninh, Đại Lãnh, Tu Bông, Vạn Hưng, Vạn Thắng. Cùng tham dự buổi tiếp xúc có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quỳnh Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành và các đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri các xã khu vực Vạn Ninh.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại các đợt tiếp xúc trước.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Cử tri các địa phương bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao những quyết sách được Quốc hội thông qua tại kỳ họp, nhất là các nội dung liên quan đến hoàn thiện hệ thống pháp luật, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt, cử tri bày tỏ phấn khởi, tin tưởng khi Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong. Cử tri đề nghị khi thành lập khu kinh tế đặc biệt, các cơ quan chức năng cần tính toán phương án hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong trường hợp phải điều chỉnh, cấp đổi giấy tờ liên quan; quá trình phát triển kinh tế cần gắn với bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển, đồng thời chú trọng giải quyết việc làm, bảo đảm sinh kế cho người dân.

Cử tri cũng kiến nghị đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; xem xét chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách; quan tâm đầu tư, nâng cấp các tuyến đường giao thông, nhất là tại những nút giao có mặt đường nhỏ hẹp, chưa được lắp đặt đèn tín hiệu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông...

Các đồng chí: Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Quỳnh Nga và đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nghiêm Xuân Thành thông tin đến cử tri những nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh từ đầu năm đến nay; một số điểm mới trong các luật được sửa đổi, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI có liên quan trực tiếp đến đời sống người dân.

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành tăng cường hỗ trợ các xã khu vực Vạn Ninh giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.