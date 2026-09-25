Đồng chí Mùa A Vảng thăm, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dịp Tết Trung thu

Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, tặng quà trẻ em tại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ.

Hiện nay, Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ đang chăm sóc, nuôi dưỡng 133 cháu; Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh nuôi dưỡng 79 cháu.

Tại các đơn vị, đồng chí Mùa A Vảng ân cần thăm hỏi tình hình học tập, sinh hoạt, sức khỏe của các cháu. Đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các mẹ, các cô và đội ngũ cán bộ, nhân viên trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, tạo môi trường an toàn, yêu thương để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được phát triển toàn diện.

Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, tặng quà trẻ em tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh.

Nhân dịp Tết Trung thu, đồng chí Mùa A Vảng trao quà, động viên các cháu luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, nỗ lực học tập, rèn luyện, vượt qua hoàn cảnh, tự tin vươn lên, từng bước hoàn thiện bản thân, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.