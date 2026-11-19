Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành đơn vị liên quan.

Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ và phụ cận.

Tại phường Điện Biên Phủ, đoàn công tác kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ và phụ cận. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.757 tỷ đồng, quy mô 108,83ha, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh làm nhà đầu tư. Đến nay, địa phương đã hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm 100% diện tích; niêm yết công khai phương án bồi thường đối với 93 hộ gia đình, cá nhân và 1 tổ chức; phê duyệt phương án đối với 81 hộ. Đồng thời, đã thực hiện chi trả tạm ứng khoảng 51,1 tỷ đồng cho 89 hộ, bàn giao 74ha mặt bằng cho nhà đầu tư, đạt khoảng 68% tổng diện tích dự án…

Tại xã Thanh Nưa, đoàn công tác kiểm tra, nắm tình hình triển khai Dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ. Đoàn tập trung nắm bắt tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, nhất là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc phối hợp giữa chính quyền địa phương với chủ đầu tư.

Thông qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác nắm bắt tình hình triển khai các dự án, những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở, làm cơ sở xem xét, đề xuất giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án theo kế hoạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.