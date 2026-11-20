Đồng chí Mùa A Vảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn là công trình đầu tiên hoàn thành, đưa vào sử dụng trong hệ thống 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Nhà trường đi vào hoạt động từ học kỳ II năm học 2025 - 2026 với 31 lớp, 1.013 học sinh, trong đó 98,3% là học sinh dân tộc thiểu số, 773 em ở nội trú. Năm học vừa qua, nhà trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến; 53/53 cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó 8 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Mùa A Vảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường trong khắc phục khó khăn, duy trì nền nếp dạy và học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

Đồng chí nhấn mạnh, Si Pa Phìn là địa bàn miền núi, biên giới, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, điều kiện chăm lo học tập cho con em còn hạn chế. Vì vậy, việc vận hành hiệu quả mô hình trường nội trú liên cấp có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp phát triển giáo dục vùng biên giới. Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục quan tâm giáo dục toàn diện, chú trọng trang bị kỹ năng sống, kiến thức xã hội, nâng cao khả năng ngoại ngữ và tin học cho học sinh; tăng cường quản lý, chăm sóc, bảo đảm an toàn cho học sinh nội trú. Đội ngũ giáo viên cần sâu sát, gần gũi, kịp thời nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của từng em; phối hợp chặt chẽ với gia đình và chính quyền địa phương trong quản lý, giáo dục học sinh, phòng ngừa bạo lực học đường, tảo hôn và các tệ nạn xã hội. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm, huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Đảng ủy, HĐND, UBND xã Si Pa Phìn tặng hoa và quà chúc mừng thầy và trò nhà trường.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng 20 suất quà, tổng trị giá 10 triệu đồng cho 20 học sinh có thành tích tốt trong học tập, góp phần động viên các em tiếp tục nỗ lực vươn lên, đạt nhiều kết quả cao trong học tập và rèn luyện.

Đồng chí Mùa A Vảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa, quà chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Si Pa Phìn tặng hoa, quà chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa, quà chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Đồng chí Mùa A Vảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho học sinh có thành tích tốt trong học tập.