Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố 2, phường Liêm Tuyền

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn bắt tay kết đoàn” cho cán bộ và Nhân dân Tổ dân phố 2, phường Liêm Tuyền.

Cùng dự Ngày hội, có các đồng chílãnh đạo, đại diện: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thường trực Đảng ủy phường Liêm Tuyền, cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân Tổ dân phố (TDP) 2.

Các đại biểu dự Ngày hội.

TDP 2 có 1.052 hộ với 3.841 nhân khẩu. Thời gian qua, TDP có nhiều chuyển biến tích cực trên lĩnh vực phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Nhân dân trong TDP thực hiện nghiêm theo hương ước và quy ước đã ban hành, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; đời sống vật chất, tinh thần của bà con ngày càng ổn định, phát triển.

Trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, Chi ủy, chi bộ TDP 2, đã lãnh đạo Ban công tác Mặt trận chủ động phối hợp với các chi hội đoàn thể tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến Nhân dân về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh việc phát triển kinh tế; thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới việc tang và lễ hội. Số hộ đăng ký gia đình văn hóa năm 2026 trong khu dân cư đạt 98%, kết quả đạt 100% gia đình văn hóa đã đăng ký.

Hưởng ứng việc chuyển đổi số, TDP 2 triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ Đề án số 06/CP của Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030”. TDP 2 đã đạt 100% tỷ lệ cấp thẻ căn cước công dân, sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2; triển khai làm sạch dữ liệu đảng viên; sử dụng sổ tay đảng viên điện tử. Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội ở TDP phối hợp vận động người dân sử dụng điện thoại thông minh, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, sử dụng định danh điện tử và các ứng dụng thiết yếu; hỗ trợ người cao tuổi, người còn hạn chế kỹ năng số khi thực hiện các thao tác cơ bản.

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại Ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnhđã ghi nhận và biểu dương những kết quả Tổ dân phó 2, phường Liêm Tuyền đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là nguồn sức mạnh to lớn làm nên những thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng trong tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, phát huy quyền làm chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận mà còn là ngày hội của sự sẻ chia, gắn bó và trách nhiệm cộng đồng; là dịp để mỗi hộ gia đình, mỗi người dân cùng nhìn lại những kết quả đạt được, thẳng thắn trao đổi những vấn đề còn tồn tại, hạn chế và thống nhất quyết tâm xây dựng phố, phường, quê hương ngày càng phát triển.

Năm nay, Ngày hội được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam càng có ý nghĩa sâu sắc hơn. Văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là nguồn lực nội sinh và động lực phát triển. Đối với Ninh Bình, vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa không chỉ là trách nhiệm mà còn là lợi thế, nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị: Cán bộ, Đảng viên và Nhân dân TDP 2 tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cấp ủy cần quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để Mặt tận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, lắng nghe và kịp thời đề xuất giải quyết những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành; lấy sự hài lòng và niềm tin của Nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động. Cấp ủy, Chi bộ lãnh đạo Tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể tiếp tục khơi dậy và phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của Nhân dân trong phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, tích cực tham gia xây dựng khu dân cư: “Sáng -xanh - sạch - đẹp”, văn minh, hiện đại; tổ chức tốt các hoạt động xã hội, khuyến học, khuyến tài, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, các mô hình, điển hình dân vận khéo, giúp nhau giảm nghèo bền vững, quyết tâm phấn đấu giảm nhanh hộ nghèo, hộ cận nghèo trong Tổ dân phố.

Trong chỉ đạo điều hành cần gắn xây dựng khối đại đoàn kết với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình đến cộng đồng; giữ gìn phong tục, tập quán tốt đẹp, di tích lịch sử, di sản văn hóa, các giá trị truyền thống quê hương Ninh Bình. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, phấn đấu 100% hộ gia đình của Tổ dân phố được công nhận gia đình văn hóa. Mỗi gia đình, mỗi người dân trong Tổ dân phố cần phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa tốt đẹp của địa phương, dòng họ, gia đình, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở khu dân cư, góp phần xây dựng Tổ dân phố đoàn kết, văn minh, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng tin tưởng rằng, cán bộ và Nhân dân Tổ dân phố 2, phường Liêm Tuyền tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, chung sức, đồng lòng, phấn đấu vươn lên, đạt được nhiều thành tích mới toàn diện và vững chắc hơn, góp phần xây dựng phường Liêm Tuyền ngày càng văn minh giàu đẹp.

Các đồng chí lãnh đạo đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tổ dân phố.

Các đồng chí lãnh đạo đại diện: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy và đại diện Thường trực Đảng ủy phường Liêm Tuyền đã tặng quà từ Qũy an sinh xã hội tỉnh, quà của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Liêm Tuyền cho các hộ nghèo và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở tổ dân phố số 2.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Ngày hội.