Đồng chí Mai Văn Tư giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031

Đồng chí Mai Văn Tư, quyền Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: AN VINH)

Dự Đại hội có lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng; lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố; cùng hơn 180 đại biểu đại diện cho hơn 400 hội viên.

Đại hội đã công bố quyết định nhân sự Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031 với 18 Ủy viên Ban Chấp hành và 7 Ủy viên Ban Thường vụ.

Đồng chí Mai Văn Tư, quyền Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt tại Đại hội. (Ảnh: AN VINH)

Tại Đại hội, các đại biểu đã lắng nghe các tham luận và thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2026-2031. Nghị quyết xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội; đoàn kết, tập hợp hội viên, góp phần xây dựng nền báo chí Đà Nẵng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của đội ngũ những người làm báo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thời gian qua.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: AN VINH)

Nhấn mạnh những thay đổi cùng yêu cầu đặt ra trong bối cảnh mới, đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị, các hội viên Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tiếp tục bám sát quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của báo chí trong quảng bá hình ảnh, lan tỏa khát vọng phát triển và góp phần định hình bản sắc của thành phố.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng đề nghị, Hội Nhà báo thành phố tiếp tục coi việc nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của đội ngũ người làm báo là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; mỗi nhà báo, hội viên phải xác định rõ vai trò phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thành phố.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: AN VINH)

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng tin rằng, trong nhiệm kỳ mới, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng sẽ có những bước phát triển mới và toàn diện trong các mặt hoạt động của hội; đồng thời cho biết Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ trong đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các hội viên.