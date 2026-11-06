Đồng chí Mai Hoàng Khởi dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Vĩnh Phong

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Rạch Giá Mai Hoàng Khởi trao quà cho người dân hoàn cảnh khó khăn ấp Ruộng Sạ, xã Vĩnh Phong.

Ngày 6/11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Rạch Giá Mai Hoàng Khởi đến dự Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2026 tại ấp Ruộng Sạ, xã Vĩnh Phong.

Năm 2026, với tinh thần đoàn kết và đồng lòng, ấp Ruộng Sạ đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của ấp đạt trên 72 triệu đồng/năm; toàn ấp chỉ còn 1 hộ nghèo và 16 hộ cận nghèo. Trong năm, Ban Công tác Mặt trận ấp đã phối hợp vận động trao 190 suất quà trị giá 57 triệu đồng; hỗ trợ xây mới 6 căn và sửa chữa 1 căn nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí 330 triệu đồng. Quỹ “Vì người nghèo” đạt trên 102% chỉ tiêu giao.

Bên cạnh đó, người dân trong ấp duy trì 174 lò xử lý rác thải hộ gia đình, xây dựng tuyến đường hoa và cột cờ đúng quy cách dài 3,5km; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96,06%.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang đã tặng 10 phần quà, trao biểu trưng hỗ trợ 3 tấn gạo và 2 căn nhà Đại đoàn kết. Lãnh đạo xã Vĩnh Phong cũng trao hỗ trợ 2 căn nhà Đại đoàn kết cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho các hộ nghèo, hộ khó khăn và gia đình chính sách trên địa bàn.