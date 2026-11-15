Đồng chí Mai Đức Thông dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Bản Tháng, xã Trung Hà

Đồng chí Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang Mai Đức Thông tặng lẵng hoa hoa và quà chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Bản Tháng.

Thôn Bản Tháng hiện có 163 hộ với 721 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc cùng sinh sống. Năm 2026, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận thôn phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm; 100% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, thôn đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa năm 2026.

Tiết mục múa cầu mùa mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Dao tiền tại Ngày hội.

Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Trong năm, thôn vận động Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 6,42 triệu đồng; phối hợp rà soát, đề nghị hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà ở cho 9 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức thăm hỏi, tặng quà 1 gia đình chính sách. Toàn thôn có 4 hộ thoát nghèo, hiện còn 28 hộ nghèo, chiếm 17,1% và 1 hộ cận nghèo, chiếm 0,6%.

Tại Ngày hội, đồng chí Mai Đức Thông ghi nhận, biểu dương những kết quả thôn đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và phát triển kinh tế. Đồng chí đề nghị Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân các dân tộc trong thôn tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng chi bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở; phát huy vai trò cầu nối của Ban Công tác Mặt trận trong vận động, động viên Nhân dân tích cực phát triển kinh tế, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc. Đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Đồng chí Mai Đức Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh bàn giao máy quay và máy tính cho Đảng ủy xã Trung Hà.

Trước đó, lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đã trao tặng máy tính, máy quay phim và một số trang thiết bị phục vụ công tác cho Đảng ủy xã Trung Hà.

Đồng chí Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang Mai Đức Thông và lãnh đạo xã tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản đặc trưng của thôn Bản Tháng.