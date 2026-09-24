Đồng chí Lý Thị Lan, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh tặng quà Tết Trung thu bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn

Đồng chí Lý Thị Lan, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh trao quà Tết Trung thu tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hà Giang.

Tại đây, đồng chí Lý Thị Lan đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên tinh thần các em nhi đồng, đồng thời trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, đồng chí đã hỗ trợ 5 triệu đồng cho Bệnh viện Đa khoa Hà Giang để tổ chức Chương trình “Vầng trăng yêu thương” lần thứ 10.

Đồng chí Lý Thị Lan, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh tặng quà Tết Trung thu tại Khoa Huyết học - Truyền máu.

Ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Giang trong công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân, đồng chí Lý Thị Lan đề nghị bệnh viện tiếp tục quan tâm, nâng cao hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh. Bên cạnh đó, đơn vị cần chú trọng tổ chức các hoạt động kịp thời động viên tinh thần, giúp các bệnh nhi đón một mùa Trung thu ấm áp và trọn vẹn.