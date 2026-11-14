Đồng chí Lò Minh Hùng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Chiềng Mung

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Mạt, xã Chiềng Mung.

Các đại biểu dự ngày hội.

Các đại biểu dự ngày hội.

Bản Mạt có 206 hộ, 875 nhân khẩu, gồm dân tộc Thái và Kinh, trong đó dân tộc Thái chiếm 88% số hộ. Năm 2026, nhân dân trong bản đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế, duy trì 110 ha đất sản xuất nông nghiệp, tập trung trồng nhãn, xoài, mắc ca, cà phê; chăn nuôi hơn 5.000 con gia súc, gia cầm. Toàn bản có khoảng 30 hộ thu nhập từ 700-800 triệu đồng/năm; còn 5 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà nhân dân bản Mạt.

Lãnh đạo xã Chiềng Mung tặng quà nhân dân bản Mạt.

Cùng với phát triển kinh tế, Ban Công tác Mặt trận bản phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tích cực vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ hộ khó khăn, đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài.

Văn phòng Tỉnh ủy tặng quà chúc mừng nhân dân bản Mạt.

Đại diện các đơn vị, doanh nghiệp, HTX tặng hoa chúc mừng nhân dân bản Mạt.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì, góp phần gắn kết cộng đồng. 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường; 125 học sinh có thành tích cao được khen thưởng. Năm 2026, có 90% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; an ninh trật tự được giữ vững, tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng tiếp tục được phát huy.

Đồng chí Lò Minh Hùng phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lò Minh Hùng ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ, nhân dân bản Mạt đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí đề nghị cấp ủy, Ban quản lý bản, Ban Công tác Mặt trận tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh"; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời nắm bắt, giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm.

Đồng chí đề nghị nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, thi đua lao động, sản xuất, giảm nghèo bền vững; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ, HTX gắn với liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Đồng thời, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự; hưởng ứng các phong trào “Bình dân học vụ số”, “Toàn dân học tập số”, xây dựng gia đình văn hóa, bản ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Ký kết giao ước thi đua xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc năm 2027.

Nhân dịp này, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Lò Minh Hùng đã tặng quà, động viên nhân dân bản Mạt tiếp tục đoàn kết, chung sức xây dựng cộng đồng ngày càng ấm no, tiến bộ.

Đông đảo nhân dân tham gia các trò chơi tại ngày hội.

Đại biểu và nhân dân tham gia phần hội tại ngày hội.