Đồng chí Lê Trường Giang giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai khóa I

Dự và chỉ đạo đại hội, về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và các phòng, ban trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Hội Nhà báo Việt Nam dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Về phía tỉnh Lào Cai, có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Phan Trung Bá – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội quần chúng.

Lãnh đạo Hội Nhà báo các tỉnh dự Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh qua các thời kỳ dự đại hội.

Tham dự đại hội có đại diện Hội Nhà báo các tỉnh thuộc Cụm thi đua miền núi biên giới phía Bắc (Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng), cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí tỉnh qua các thời kỳ và các nhà báo lão thành cách mạng.

Đồng chí Lê Trường Giang - Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình bày diễn văn khai mạc đại hội.

Sau nghi lễ chào cờ, đồng chí Lê Trường Giang - Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình bày diễn văn khai mạc, nêu bật bối cảnh mang tính bước ngoặt của tổ chức bộ máy báo chí địa phương.

Diễn văn nêu rõ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khép lại ghi nhận nhiều biến động. Tình hình thế giới phức tạp, thiên tai, dịch bệnh bùng phát, kết hợp với sự phát triển của mạng xã hội đặt hoạt động báo chí trước hàng loạt thử thách. Bám sát cơ sở, đội ngũ những người làm báo luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào đời sống và tích cực tham gia đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng.

Quang cảnh đại hội.

Trong nhiệm kỳ mới (2026 - 2031), những người làm báo phải đối mặt với áp lực từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) đang làm thay đổi toàn diện quy trình sản xuất tin tức. Phát triển báo chí đa nền tảng, truyền thông hội tụ đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với sự tồn tại của từng tòa soạn và mỗi phóng viên.

Từ thực tế đó, đại hội tập trung phân tích ưu, khuyết điểm, xác lập phương hướng nhằm xây dựng người làm báo Lào Cai "Vững vàng về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức, tận tụy với Nhân dân".

Các đại biểu tham luận tại đại hội.

Tiếp tục chương trình, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại hội đã nghe các tham luận, tập trung làm rõ kết quả đạt được, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động nghiệp vụ, xây dựng tổ chức hội; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương thức tác nghiệp và nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo trong giai đoạn hiện nay.

Thực tiễn nhiệm kỳ qua cho thấy, nhiệm vụ trọng tâm hoàn thành nổi bật nhất là sắp xếp, hợp nhất bộ máy. Chấp hành Nghị quyết 202/2025/QH15 của Quốc hội và Quyết định 305/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái và Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai sáp nhập thành Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai. Ban Chấp hành đã nhanh chóng ổn định nhân sự, củng cố các chi hội trực thuộc.

Tổ chức hội hiện có 355 hội viên (kết nạp mới 59 hội viên trong nhiệm kỳ), sinh hoạt tại 1 Liên Chi hội Nhà báo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai; 3 Chi hội Nhà báo (Tạp chí Văn nghệ Yên Bái, Văn phòng Hội, Chi hội nhà báo thường trú); 1 Câu lạc bộ nhà báo cao tuổi và 1 Câu lạc bộ nhà báo nữ.

Hoạt động chuyên môn được duy trì qua nền nếp Giải báo chí tỉnh và Hội báo xuân hằng năm. Hội chủ động phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Cuộc thi báo chí "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống"; phối hợp với cư quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy triển khai Giải báo chí "Dân vận khéo", "Búa liềm vàng".

Đặc biệt, trong các đợt thiên tai, bão lũ, lực lượng phóng viên đã trực tiếp có mặt tại các rốn lũ, điểm sạt lở. Những tin, bài hiện trường không chỉ phản ánh kịp thời mức độ thiệt hại mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục hậu quả của đồng bào các dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân vào truyền thông chính thống.

Đánh giá về hạn chế, đại hội nhìn nhận đổi mới phương thức hoạt động hội còn chậm. Công tác kiểm tra, giám sát sinh hoạt chi hội chưa chặt chẽ. Nguyên nhân chủ yếu do nguồn lực hạn hẹp, đa số ủy viên Ban Chấp hành gánh vác khối lượng công việc chuyên môn lớn tại tòa soạn nên thời gian dành cho công tác hội bị phân tán.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam ghi nhận thành tích của báo chí địa phương và chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và Cờ thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam.

Định hướng nhiệm kỳ mới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nêu rõ 8 nhiệm vụ trọng tâm, tập trung xử lý mối quan hệ giữa công nghệ và lập trường chính trị.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí yêu cầu mỗi người làm báo vững vàng trên mặt trận tư tưởng, bám sát định hướng của tỉnh để phản ánh nhịp đập kinh tế - xã hội, khơi dậy khát vọng vươn lên của vùng đất Lào Cai - Yên Bái.

Để đáp ứng yêu cầu mới, tổ chức hội cần chú trọng bồi dưỡng kỹ năng báo chí số, báo chí dữ liệu và ứng dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI). Đi liền với đó, đạo đức nghề nghiệp phải được siết chặt qua việc giám sát 10 Điều quy định đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc sử dụng mạng xã hội. Hội Nhà báo tỉnh cần làm tốt vai trò bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp, chăm lo đời sống hội viên; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, nâng tầm Hội Báo Xuân và duy trì các chương trình thiện nguyện.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Khẳng định vai trò của báo chí đối với mục tiêu tăng trưởng, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm đối với các cơ quan báo chí và tổ chức hội.

Thứ nhất, báo chí phát huy vai trò dẫn dắt mặt trận tư tưởng, truyền thông chính sách sâu sát để tạo sự đồng thuận. Cơ quan báo chí cần bám sát, thông tin đậm nét các chủ trương lớn như: mô hình thí điểm xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa tại phường Lào Cai và xã Trấn Yên; công tác phát hiện, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc theo Đề án số 11 của Tỉnh ủy.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Thứ hai, nâng cao chất lượng phản biện xã hội. Báo chí làm diễn đàn của nhân dân, tiếp thu phản ánh từ cơ sở trên tinh thần khách quan, xây dựng; tập trung đề xuất giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn. Báo chí chính thống phải chủ động đấu tranh, bẻ gãy các quan điểm sai trái trên không gian mạng.

Thứ ba, Hội Nhà báo tỉnh đổi mới phương thức hoạt động hướng về cơ sở, quan tâm hội viên tại vùng sâu, vùng xa; đổi mới công tác bồi dưỡng nghiệp vụ và nâng tầm Giải báo chí tỉnh.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ cho tổ chức hội và các cơ quan báo chí.

Thứ tư, đẩy nhanh chuyển đổi số. Tòa soạn chủ động số hóa dữ liệu, xây dựng mô hình "tòa soạn thông minh", ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) gắn liền với bảo vệ bản quyền. Đa dạng hóa sản phẩm báo chí số để đưa chính sách pháp luật đến tận tay đồng bào vùng biên giới.

Thứ năm, rèn luyện bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp theo phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công nghệ đóng vai trò hỗ trợ, nền tảng cốt lõi của người làm báo vẫn là sự trung thực, khách quan và tinh thần nhân văn.

Thay mặt Đại hội, đồng chí Lê Trường Giang đã phát biểu đáp từ, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo; đồng thời khẳng định đại hội sẽ giao cho Ban Chấp hành khoá I cụ thể hoá các chỉ đạo vào nghị quyết của đại hội, khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác chuyên đề, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa I.

Tiếp đó, đại hội thông qua kết quả công tác bầu cử. Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 chính thức ra mắt với 11 đồng chí. Đồng chí Lê Trường Giang - Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai khoá I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các đồng chí Nguyễn Xuân Cảnh và Nguyễn Thu Hương được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội.

Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII.

Đại hội bầu Ban Kiểm tra gồm 05 đồng chí; thông qua danh sách Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII gồm 08 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Đại hội tặng hoa chia tay các đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành khóa mới.

Tại phiên bế mạc, đại hội chia tay các đại biểu thôi tham gia Ban Chấp hành khóa mới; trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh lần thứ I.

Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thành công tốt đẹp. Với phương châm “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nhân văn, bứt phá trong kỷ nguyên số”, đội ngũ người làm báo trên địa bàn tỉnh bước vào nhiệm kỳ mới với tâm thế mới, niềm tin mới, hướng tới mục tiêu xây dựng nền báo chí địa phương chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.