Đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ kiểm tra các dự án tại Quảng Trị

Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Trị có các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại tá Phan Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo tỉnh kiểm tra dự án Trường Chính trị Lê Duẩn - Ảnh: C.H

Đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đi kiểm tra dự án Trường Chính trị Lê Duẩn (phường Nam Đông Hà). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 300 tỉ đồng, với quy mô phục vụ khoảng 1.310 học viên, gồm 8 khối nhà chính cùng các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật. Tính đến ngày 20/10, nhà thầu đã thi công ước đạt khoảng 15% kế hoạch, chủ yếu xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục công trình chính.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính Phủ kiểm tra hiện trường dự án Trường Chính trị Lê Duẩn - Ảnh: C.H

Đến nay, dự án đã giải ngân đạt gần 74 tỉ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 15/3/2027. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính Phủ yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tăng cường thêm nhân lực, thi công 3 ca, 4 kíp để đẩy nhanh tiến độ công trình, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công bảo đảm chất lượng và sớm đưa công trình vào sử dụng theo kế hoạch đề ra. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ cũng tặng quà, động viên các lực lượng đang tham gia thi công dự án Trường Chính trị Lê Duẩn.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính Phủ trao đổi với lãnh đạo tỉnh - Ảnh: C.H

Trưa cùng ngày, đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Trường nội trú Tiểu học và THCS Đakrông (xã Đakrông).

Dự án có tổng mức đầu tư gần 221 tỉ đồng. Quy mô diện tích sử dụng đất gần 6,5ha, phục vụ cho 1.021 học sinh. Tính đến ngày 20/10, dự án thực hiện đạt khoảng 91% giá trị hợp đồng. Giá trị lũy kế giải ngân vốn đầu tư công đến nay đạt gần 165 tỉ đồng, tương đương 75% kế hoạch vốn.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính Phủ tặng quà, động viên công nhân, người lao động trên công trường - Ảnh: C.H

Trực tiếp kiểm tra tại hiện trường, đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công phải hoàn thành công trình trước ngày 30/10 theo đúng các cam kết đã đề ra, sớm đưa các em học sinh đang học tập ở các điểm trường cũ vào học tập, sinh hoạt; huy động các lực lượng để dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, khuôn viên trường lớp bảo đảm xanh, sạch, đẹp. Đối với các hạng mục công trình bên ngoài, phải cam kết hoàn thành trước ngày 15/11.

Đoàn công tác Trung ương kiểm tra tiến độ dự án Trường nội trú Tiểu học và THCS Đakrông - Ảnh: C.H

Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ lưu ý, khi các em vào trường mới, phải đảm bảo đủ các điều kiện để các em yên tâm học tập, sinh hoạt. Bên cạnh đó, nhà trường cần chú trọng giáo dục giới tính, kỹ năng sống, xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh; quan tâm tâm lý lứa tuổi, bảo đảm học sinh chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của nhà trường.

Kiểm tra suất ăn của học sinh tại bếp ăn nội trú của trường - Ảnh: C.H

Kiểm tra tại bếp ăn nội trú, chế độ dinh dưỡng của các em học sinh, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh Quảng Trị quan tâm, bố trí kinh phí, kêu gọi nguồn lực xã hội hóa để cải thiện, nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho các em. Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng thực đơn phù hợp, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và sự phát triển thể chất của học sinh.

Nhà thầu báo cáo tiến độ thi công công trình Trường nội trú Tiểu học và THCS Đakrông - Ảnh: C.H

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng ân cần thăm hỏi, trò chuyện với các em học sinh dân tộc thiểu số Trường Tiểu học và THCS Đakrông về tình hình học tập, sinh hoạt nội trú, những thuận lợi, khó khăn trong cuộc sống hằng ngày. Đồng chí động viên các em nuôi dưỡng ước mơ, chăm chỉ học tập, rèn luyện, phấn đấu, trở thành con ngoan, trò giỏi, những công dân có ích cho quê hương, đất nước.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính Phủ chỉ đạo cụ thể đối với việc thi công dự án - Ảnh: C.H

Dịp này, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ đã tặng quà, động viên cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính Phủ và lãnh đạo tỉnh tặng quà cho học sinh đang theo học tại Trường nội trú Tiểu học và THCS Đakrông - Ảnh: C.H

Cùng ngày, đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ, giáo viên và các em học sinh đang học tập tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Pa Nang (cũ) ở xã Đakrông.

Thăm hỏi, động viên giáo viên, học sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Pa Nang (cũ) ở xã Đakrông - Ảnh: C.H

Tặng quà học sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Pa Nang (cũ) ở xã Đakrông - Ảnh: C.H