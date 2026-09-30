Đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội tiếp xúc cử tri phường Duy Tiên

Các đại biểu Quốc hội chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri phường Duy Tiên.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo và đại diện cử tri phường Duy Tiên.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Duy Tiên.

Tại hội nghị, bà Trần Thị Hiền, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam, đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung chương trình, thời gian diễn ra Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Nhất.

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Hiền thông báo tới cử tri thời gian tổ chức Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc vào ngày 17/10 và dự kiến bế mạc vào ngày 20/11/2026 theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Kỳ họp sẽ tiến hành theo 2 đợt (đợt 1, từ ngày 17/10 - 13/11; đợt 2, từ ngày 19/11 đến ngày 20/11/2026). Trong đó, Quốc hội làm việc liên tục các ngày thứ Bảy, Chủ nhật để tập trung thảo luận tất cả các dự thảo luật, nghị quyết.

Về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Nhất: Thực hiện quy định pháp luật về tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổng hợp 49 nội dung ý kiến, kiến nghị cử tri, gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời (trong đó có 40 nội dung thuộc thẩm quyền của các cơ quan trung ương và 9 nội dung thuộc thẩm quyền của các ban, sở, ngành tại địa phương).

Đến nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nhận được đầy đủ các văn bản trả lời 100% ý kiến, kiến nghị cử tri của các Bộ, ngành Trung ương và các cơ quan, đơn vị có liên quan tại địa phương. Các văn bản trả lời đã được gửi đến các cơ quan đơn vị có liên quan và được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đại biểu cử tri phường Duy Tiên phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các cấp, các ngành, cử tri phường Duy Tiên tập trung vào một số nội dung: đề nghị các đại biểu Quốc hội có ý kiến với cơ quan có thẩm quyền tăng cường siết chặt quản lý, có chế tài xử lý mạnh mẽ tình trạng bán hàng giả, hàng kém chất lượng trên mạng Internet.

Theo đại biểu cử tri: Mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã được thực hiện hơn một năm, đang từng bước đi vào hoạt động ổn định đem lại hiệu quả thiệt thực, phục vụ người dân ngày một tốt hơn. Song mức lương và các khoản phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức cấp xã còn thấp, trong khi khối lượng công việc ở phường, xã rất lớn, đa số các cán bộ, công chức, viên chức phải làm đêm, làm ngoài giờ. Cử tri đề nghị Quốc hội tăng lương và các khoản phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp phường xã để đảm bảo cuộc sống, yên tâm công tác.

Cử tri đánh giá cao việc sắp xếp các trường học, đã hình thành những trường có quy mô lớn, nhiều cơ sở, phân hiệu, điểm trường. Tuy nhiên, một số quy định về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, định mức người làm việc và các điều kiện trường chuẩn chưa thật sự theo kịp thực tiễn. Cử tri đề nghị Quốc hội nghiên cứu, hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường giám sát việc thể chế hóa chủ trương sắp xếp, tạo cơ sở để các cấp, các ngành điều chỉnh mô hình quản trị, định mức và vị trí việc làm phù hợp với trường có quy mô lớn, nhiều phân hiệu. Tình trạng thiếu giáo viên, thiếu nhân viên hỗ trợ và bất cập về định mức đang tạo áp lực trực tiếp lên nhà trường, đề nghị Quốc hội quan tâm hoàn thiện chính sách, định mức và cơ chế phân bổ nguồn lực theo nhu cầu thực tế; đồng thời, quan tâm quyết định, phân bổ và giám sát nguồn lực ngân sách, bảo đảm mức đầu tư tối thiểu và cân đối cho các trường, nhất là trường quy mô lớn, nhiều cơ sở, phân hiệu sau sắp xếp.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga phát biểu tiếp thu ý kiến của cử tri tại hội nghị.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri để sớm chuyển đến Quốc hội, các cấp, các ngành có thẩm quyền xem xét giải quyết theo đúng quy định.