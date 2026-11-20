Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Việt (thứ năm, từ phải qua) trao giấy khen cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Năm học 2025 - 2026, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường không ngừng nỗ lực, đoàn kết, thi đua dạy tốt, học tốt và đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi. Đặc biệt, có 17 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 1 giải nhất, 2 giải nhì và 3 giải ba.

Dịp này, Trường THCS và THPT Vĩnh Hòa Hưng Bắc được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tặng danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến; 53 cá nhân được nhận danh hiệu Lao động tiên tiến; 17 giáo viên nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2025 - 2026…