Đồng chí Lê Quốc Phong trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Lê Ngọc Ánh

Cùng dự có các đồng chí: Đinh Thanh Nhàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Nguyễn Công Tâm, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM; cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Kiệu.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Lê Ngọc Ánh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại nhà riêng đồng chí Lê Ngọc Ánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc đồng chí sống trường thọ bên gia đình, con cháu.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho những đảng viên có quá trình cống hiến lâu dài, giữ vững phẩm chất người đảng viên vì Đảng, vì dân.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM bày tỏ sự trân trọng quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của đồng chí Lê Ngọc Ánh trên các vị trí công tác. Khi nghỉ hưu, đồng chí vẫn tiếp tục đóng góp cho hoạt động tại địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong thăm hỏi sức khỏe đồng chí Lê Ngọc Ánh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Lê Ngọc Ánh sinh năm 1929, quê quán phường Cầu Kiệu, TPHCM; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN TPHCM, nguyên Phó Ban Quyền lợi Đời sống Phụ nữ TPHCM.

Đồng chí vào Đảng ngày 10-4-1948, chính thức ngày 10-7-1948, hiện sinh hoạt tại Chi bộ khu phố 2, Đảng bộ phường Cầu Kiệu.

Tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi, đồng chí hoạt động tại Mặt trận Việt Minh và tổ chức Phụ nữ cứu quốc ở Phú Nhuận, trong đó có thời gian hoạt động công khai. Đồng chí từng bị địch bắt, giam tại các khám Ngô Quyền, Gia Định, Mỹ Tho. Sau khi ra tù, đồng chí liên hệ với tổ chức, tiếp tục hoạt động cách mạng.

Đồng chí được tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Quyết thắng hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất.

Đồng chí Trần Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cầu Kiệu, trao khánh vàng chúc mừng đồng chí Lê Ngọc Ánh. Ảnh: VIỆT DŨNG