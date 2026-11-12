Đồng chí Lê Quốc Phong được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Ngày 12/11, tại Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Minh trình bày tờ trình giới thiệu đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh để các đại biểu bỏ phiếu bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Lê Quốc Phong.

Kết quả, đồng chí Lê Quốc Phong nhận được 112 phiếu tán thành trên tổng số 112 đại biểu có mặt tại thời điểm bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 100%. Như vậy, đồng chí Lê Quốc Phong đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Lê Quốc Phong, sinh năm 1978. Quê quán: Hà Nội

Trình độ: Tiến sĩ Công nghệ sinh học, Thạc sĩ Sinh học, Cử nhân Sinh học, Cao cấp Lý luận chính trị

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV

Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV

Tháng 10/2000 - tháng 12/2004: Phó Bí thư, Bí thư Đoàn trường; Phó Bí thư Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Tháng 1/2005 - tháng 12/2013: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh.

Tháng 1/2014 - tháng 3/2016: Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Tháng 4/2016 - tháng 9/2020: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Tháng 10/2020 - tháng 1/2021: Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Ủy viên Đảng ủy Quân khu 9.

Tháng 1/2021 - tháng 6/2025: Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Ủy viên Đảng ủy Quân khu 9; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp khóa XIV, XV; Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp.

Tháng 7/2025 - tháng 10/2025: Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp (mới); Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp (mới).

Tháng 10/2025 đến tháng 11/2026: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP Hồ Chí Minh.

Ngày 12/11/2026: Đồng chí Lê Quốc Phong được HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, bầu làm Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.