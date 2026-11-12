Đồng chí Lê Quốc Phong được bầu làm Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tặng hoa cho tân Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong (bên phải) và đồng chí Nguyễn Văn Được, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM

Sáng 12/11, HĐND TP.HCM tổ chức kỳ họp chuyên đề thực hiện công tác cán bộ. Đến dự có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng các Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, lãnh đạo các sở ngành.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP.HCM thực hiện quy trình miễn nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 để nhận nhiệm vụ mới.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM được bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tại kỳ họp thứ 7, sáng 12/11, HĐND TP HCM khóa XI đã giới thiệu đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Lê Quốc Phong sinh năm 1978, quê quán: Hà Nội, trình độ chuyên môn: tiến sĩ công nghệ sinh học, thạc sĩ hóa sinh, cử nhân khoa học sinh học, cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí trải qua nhiều vị trí công tác ở Thành Đoàn TP.HCM, trở thành Bí thư Thành Đoàn TP.HCM, sau đó làm Bí thư, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, trước khi trở thành Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp từ năm 2020 và Bí thư tỉnh Đồng Tháp (mới) sau sáp nhập vào 7/2025. Năm 2016, đồng chí Lê Quốc Phong là Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương khóa XII, năm 2021 là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.

Năm 2026, đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa XIV.

Từ tháng 10/2025, đồng chí Lê Quốc Phong là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.