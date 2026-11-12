Các đồng chí Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng đồng chí Lê Quốc Phong và đồng chí Nguyễn Văn Được nhận nhiệm vụ mới. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Tại kỳ họp, đồng chí Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trình bày Tờ trình của Hội đồng nhân dân thành phố về việc giới thiệu nhân sự bầu giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín theo đúng quy định của pháp luật, kết quả kiểm phiếu cho thấy đồng chí Lê Quốc Phong đạt 112/112 phiếu tán thành (đạt tỷ lệ 100% tổng số đại biểu có mặt tại thời điểm bỏ phiếu).

Với kết quả này, đồng chí Lê Quốc Phong chính thức trúng cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Đồng chí Lê Quốc Phong sinh năm 1978, quê quán Hà Nội; trình độ: Tiến sĩ Sinh học ứng dụng, Thạc sĩ Hóa sinh, cử nhân Sinh học, cao cấp lý luận chính trị.

Đồng chí Lê Quốc Phong từng đảm nhiệm các chức vụ Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Tháng 10/2020 đến 1/2021, đồng chí Lê Quốc Phong là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Đảng ủy Quân khu 9, đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Từ tháng 1/2021 đến 10/2025, đồng chí Lê Quốc Phong là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp.

Từ tháng 10/2025 đến 11/2026, đồng chí Lê Quốc Phong là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, khóa XIV; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 12/11/2026, đồng chí Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031.