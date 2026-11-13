Đồng chí Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM

Trưa 12/11, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định công tác nhân sự đối với đồng chí Nguyễn Văn Được và đồng chí Lê Quốc Phong.

Kỳ họp sẽ tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM đối với đồng chí Nguyễn Văn Được; đồng thời bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Lê Quốc Phong.

Theo Báo SGGP, phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo sâu sát, quyết liệt của Thành ủy; sự đồng hành, giám sát của HĐND Thành phố và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, UBND Thành phố đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực; trong 10 tháng đầu năm 2026, sản xuất công nghiệp tăng 11%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14,7%, thu ngân sách đạt 95,5% dự toán, tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt mức cao; thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục dẫn đầu cả nước.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh và chăm lo đời sống nhân dân được quan tâm; công tác chỉnh trang, phát triển đô thị có nhiều chuyển biến rõ nét.

Đồng chí khẳng định, những kết quả đạt được thể hiện sự nỗ lực rất lớn và tinh thần trách nhiệm rất cao của tập thể UBND Thành phố, trong đó có vai trò rất quan trọng của người đứng đầu UBND Thành phố.

"Một siêu đô thị, đầu tàu kinh tế của đất nước với khối lượng công việc phải đảm nhận cực kỳ lớn và rất phức tạp, luôn được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, kỳ vọng", đồng chí nhấn mạnh.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, với quy mô, không gian phát triển và vị thế ngày càng lớn, thành phố đang đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ rất cao, đòi hỏi tiếp tục có sự đổi mới, đột phá. Trong bối cảnh đó, việc kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND Thành phố có ý nghĩa rất quan trọng.

Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị các vị đại biểu HĐND Thành phố phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân thành phố; xem xét khách quan, thận trọng, toàn diện, thực hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của người đại biểu dân cử, đảm bảo công tác nhân sự được quyết định đúng quy định, dân chủ, thống nhất và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Văn Được. Đồ họa Báo SGGP

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM với đồng chí Nguyễn Văn Được để nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đã trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đối với đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, để nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Sau khi nghe tờ trình, các đại biểu HĐND TPHCM tiến hành biểu quyết thông qua.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chúc mừng đồng chí Lê Quốc Phong và đồng chí Nguyễn Văn Được nhận nhiệm vụ mới.

Đồng chí Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM

Tiếp đó, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch UBND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Kết quả, đồng chí Lê Quốc Phong được 112 phiếu tán thành trên tổng số 112 đại biểu có mặt tại thời điểm bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Như vậy, đồng chí Lê Quốc Phong đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy TPHCM chúc mừng đồng chí Lê Quốc Phong và đồng chí Nguyễn Văn Được nhận nhiệm vụ mới.

Không để chuyển giao làm chậm công việc của thành phố

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chúc mừng đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, vừa được HĐND TPHCM tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 với số phiếu đồng thuận tuyệt đối từ các đại biểu có mặt.

Đồng chí nhấn mạnh, thành phố đang đứng trước khối lượng công việc rất lớn với không gian phát triển rộng hơn, quy mô quản lý lớn hơn và nhiều cơ chế mới đang được triển khai. Sau khi kiện toàn nhân sự, yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo công việc được tiếp nối, bộ máy vận hành thông suốt.

Bí thư Thành ủy TPHCM ghi nhận, trong thời gian đảm nhiệm cương vị Chủ tịch UBND TP, đồng chí Nguyễn Văn Được đã cùng tập thể lãnh đạo UBND giải quyết một khối lượng công việc rất lớn trong giai đoạn có nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy và không gian phát triển.

“Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố ghi nhận những nỗ lực, trách nhiệm, tâm huyết và đóng góp của cá nhân đồng chí đối với thành phố. Chúng tôi mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm trên cương vị Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy giữ vững đoàn kết thống nhất, tập trung thực hiện những nhiệm vụ quan trọng của thành phố”, đồng chí Trần Lưu Quang bày tỏ.

Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá cao đồng chí Lê Quốc Phong đã kinh qua nhiều vị trí công tác từ Trung ương đến địa phương với những kinh nghiệm phong phú tích lũy được qua quá trình công tác.

Trong thời gian đảm nhiệm vị trí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, đồng chí đã thể hiện sự nhạy bén, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Với khối lượng công việc lớn, có những việc mới chưa có trong tiền lệ, đồng chí đã có những cách làm mới hiệu quả.

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm đã tích lũy, tập trung nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện trên công việc mới. Trước mắt là tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể TPHCM, triển khai Luật Phát triển đô thị với các cơ chế mới, thúc đẩy các dự án hạ tầng lớn, giải quyết các vấn đề giao thông, chỉnh trang đô thị, môi trường, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính quốc tế và các động lực tăng trưởng mới... để đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh, trên cương vị Chủ tịch UBND TPHCM, đồng chí Lê Quốc Phong nhanh chóng nắm bắt công việc cùng tập thể UBND thành phố xác định rõ nhiệm vụ ưu tiên, điều phối hiệu quả bộ máy, tập trung xử lý những vấn đề khó, tồn đọng, dám quyết định trong khuôn khổ pháp luật vì lợi ích chung. Kết quả phải được thể hiện qua sự chuyển biến, người dân và doanh nghiệp cảm nhận được.

Đồng chí cũng yêu cầu tập thể UBND, các sở, ngành và địa phương cần giữ vững đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, chia sẻ trách nhiệm với người đứng đầu. Mỗi đồng chí phải làm đầy đủ phần việc được giao. Người đứng đầu phải giữ kỷ luật, xác định rõ trách nhiệm và thúc đẩy cả bộ máy làm việc hiệu quả.

Ngay sau kỳ họp, đồng chí Trần Lưu Quang yêu cầu các nhiệm vụ phải được tiếp tục triển khai, không để quá trình chuyển giao làm chậm công việc. Dự án đang thực hiện phải được thúc đẩy. Vấn đề đã có chủ trương phải được xử lý. Những việc người dân, doanh nghiệp đang chờ không được chậm trễ hơn nữa.

“Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tin tưởng đồng chí Lê Quốc Phong cùng tập thể UBND thành phố sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự tín nhiệm của các đại biểu HĐND và kỳ vọng của cử tri, nhân dân thành phố”, đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Đồng chí Lê Quốc Phong phát biểu tại Kỳ họp

Dành trọn thời gian, tâm huyết, sức lực, tình cảm, trí lực cho nhiệm vụ Chủ tịch UBND Thành phố để hoàn thành nhiệm vụ với kết quả cao nhất

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Quốc Phong gửi lời cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh đã tin tưởng, lựa chọn, giới thiệu; đồng thời cảm ơn các đại biểu HĐND Thành phố đã tín nhiệm bầu ông giữ trọng trách mới. Đồng chí nhấn mạnh, sự quan tâm và tin tưởng này là động lực to lớn để bản thân thêm vững vàng thực hiện nhiệm vụ nặng nề nhưng hết sức vinh dự.

Theo đồng chí Lê Quốc Phong, TP.Hồ Chí Minh đang có nhiều thuận lợi khi nhận được sự quan tâm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ cùng các cơ chế, chính sách vượt trội. Truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình được vun đắp qua nhiều thế hệ, cùng những thành quả phát triển của các địa phương trước khi hợp nhất, là nền tảng quan trọng để Thành phố kế thừa, tạo đột phá, phát huy vai trò cực tăng trưởng và đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước.

Tuy nhiên, Thành phố vẫn còn không ít khó khăn, thách thức cần tập trung giải quyết. Trên cương vị mới, đồng chí Lê Quốc Phong xác định những nhiệm vụ trọng tâm là nhanh chóng hoàn thiện việc cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị; xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; duy trì mức tăng trưởng hai con số trong suốt nhiệm kỳ; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính.

Đặc biệt, Thành phố sẽ tập trung giải quyết 4 vấn đề lớn theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, gồm: ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường và xây dựng Thành phố không ma túy.

Cùng với đó, TP. Hồ Chí Minh sẽ triển khai hiệu quả Quy hoạch tổng thể Thành phố đến năm 2050, tầm nhìn 100 năm; xây dựng Thành phố xanh, sạch, đẹp; chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đồng chí Lê Quốc Phong mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến, đề xuất, hiến kế và phản ánh kịp thời của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức cùng các cá nhân, đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước quan tâm đến sự phát triển của Thành phố và cam kết nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tại Kỳ họp, nhanh chóng cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện.

Đồng thời, gửi lời cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Được, người vừa hoàn thành nhiệm vụ Chủ tịch UBND Thành phố.

“Công việc phía trước còn rất nhiều. Sau Kỳ họp này, cá nhân tôi sẽ bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ mới với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất; sẽ dành trọn thời gian, tâm huyết, sức lực, tình cảm, trí lực cho nhiệm vụ Chủ tịch UBND Thành phố để hoàn thành nhiệm vụ với kết quả cao nhất. Đó là cam kết và cũng là lời hứa của tôi trước Thành ủy, HĐND và Nhân dân thành phố”, đồng chí Lê Quốc Phong khẳng định.

Quá trình công tác của đồng chí Lê Quốc Phong

Quá trình công tác của đồng chí Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TPHCM