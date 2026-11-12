Đồng chí Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM

Trưa 12-11, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) để tiến hành công tác nhân sự, giới thiệu nhân sự bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chúc mừng đồng chí Lê Quốc Phong và đồng chí Nguyễn Văn Được nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự kỳ họp có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM; các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch UBND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kết quả, đồng chí Lê Quốc Phong được 112 phiếu tán thành trên tổng số 112 đại biểu có mặt tại thời điểm bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Như vậy, đồng chí Lê Quốc Phong đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy TPHCM chúc mừng đồng chí Lê Quốc Phong và đồng chí Nguyễn Văn Được nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: VIỆT DŨNG