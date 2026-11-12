Đồng chí Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Tham dự kỳ họp có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh.

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Minh đã trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, để nhận nhiệm vụ Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Đoàn chủ tọa điều hành kỳ họp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: LAN PHƯƠNG

Cũng tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Minh đã trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Kết quả, đồng chí Lê Quốc Phong đạt 112/112 phiếu tán thành (đạt tỷ lệ 100% tổng số đại biểu có mặt tại thời điểm bỏ phiếu). Với kết quả này, đồng chí Lê Quốc Phong trúng cử chức danh Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: LAN PHƯƠNG

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Trần Lưu Quang cho biết: Thành phố đang đứng trước khối lượng công việc rất lớn, trong điều kiện không gian phát triển được mở rộng, quy mô quản lý lớn hơn và nhiều cơ chế mới đang được triển khai. Việc kiện toàn nhân sự phải gắn với bảo đảm hoạt động của bộ máy thông suốt, công việc được tiếp nối liền mạch, không để quá trình chuyển giao nhân sự ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Lưu Quang đề nghị tập thể UBND Thành phố lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương giữ vững đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, chia sẻ trách nhiệm với người đứng đầu. Mỗi cán bộ, công chức phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao; người đứng đầu giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, phân định rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Ngay sau kỳ họp, các nhiệm vụ phải được tiếp tục triển khai quyết liệt. Đối với tân Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Lưu Quang đề nghị nhanh chóng nắm bắt công việc, cùng tập thể UBND Thành phố xác định rõ thứ tự ưu tiên, điều phối hoạt động của bộ máy, tập trung xử lý những vấn đề khó và công việc tồn đọng; chủ động quyết định trong khuôn khổ pháp luật vì lợi ích chung.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Quốc Phong (phải) và đồng chí Nguyễn Văn Được giữ nhiệm vụ mới. Ảnh: LAN PHƯƠNG

Đồng chí Trần Lưu Quang khẳng định: Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh tin tưởng đồng chí Lê Quốc Phong cùng tập thể UBND Thành phố sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự tín nhiệm của các đại biểu HĐND và kỳ vọng của cử tri, nhân dân thành phố.