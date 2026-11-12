Đồng chí Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh

Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang chúc mừng đồng chí Lê Quốc Phong và đồng chí Nguyễn Văn Được nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Lê Hà

Trưa 12-11, HĐND thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) để tiến hành công tác nhân sự, giới thiệu nhân sự bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự kỳ họp có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả, đồng chí Lê Quốc Phong được 112 phiếu tán thành trên tổng số 112 đại biểu có mặt tại thời điểm bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 100%. Như vậy, đồng chí Lê Quốc Phong đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Lê Quốc Phong sinh năm 1978, quê quán Hà Nội. Đồng chí Lê Quốc Phong có trình độ Tiến sĩ Công nghệ sinh học, Thạc sĩ Hóa sinh, Cử nhân khoa học sinh học, Cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 -2030, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ngày 14-10-2025.

Trước khi về công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Quốc Phong là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII. Năm 2026, đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Đồng chí là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI.

Trước đó, kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã xem xét miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh đối với đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh, để nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.