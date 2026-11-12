Đồng chí Lê Quốc Phong: Bắt tay ngay vào nhiệm vụ mới với quyết tâm cao nhất

Đi trên cầu vượt đông phương tiện, nam thanh niên điều khiển xe máy SH bằng một tay trong khi mắt không tập trung nhìn đường. Khi ô tô phía trước phanh dừng do ùn tắc, người đi xe máy vẫn lao tốc độ cao, sau đó không kịp xử lý dẫn tới đâm thẳng vào đuôi ô tô.