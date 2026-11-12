Đồng chí Lê Quốc Phong: Bắt tay ngay vào nhiệm vụ mới với quyết tâm cao nhất
Phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND TPHCM tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Lê Quốc Phong trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ và đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM đã tin tưởng, lựa chọn, giới thiệu; cảm ơn các đại biểu HĐND TPHCM đã tín nhiệm bầu đồng chí giữ trọng trách mới.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/dong-chi-le-quoc-phong-bat-tay-ngay-vao-nhiem-vu-moi-voi-quyet-tam-cao-nhat-post881421.html