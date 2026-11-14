Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày Văn hóa Việt Nam ở xã Gia Vân

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tặng hoa chúc mừng khu dân cư.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Các đại biểu dự ngày hội.

Cùng dự có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Hải Long, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Vân; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, xã Gia Vân và đông đảo bà con Nhân dân thôn Lãng Nội.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại ngày hội.

Thôn Lãng Nội hiện có 940 hộ với 3.754 nhân khẩu, những năm qua, trên cơ sở phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, toàn thôn đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Kinh tế, đời sống người dân chuyển biến tích cực, thu nhập bình quân ước đạt 76,5 triệu đồng/người/năm. Nhân dân trong thôn chung sức xây dựng quê hương, đóng góp 485 triệu đồng và 180 ngày công chỉnh trang đường làng, ngõ xóm.

Công tác chuyển đổi số đạt kết quả tích cực, thôn đã tổ chức hướng dẫn 950 lượt người, hỗ trợ 630 trường hợp cài đặt và sử dụng các ứng dụng số; 70% hộ gia đình, hộ kinh doanh bước đầu thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo nhân dân tham gia; các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp được quan tâm gìn giữ và phát huy. Việc thực hiện hương ước, quy ước khu dân cư được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì. Trong năm, thôn có 893 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 95%; 20 hộ gia đình tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng bức tranh chân dung “Bác Hồ và Bác Tôn bắt tay kết đoàn”

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và chúc mừng kết quả mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Lãng Nội đạt được.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đưa tinh thần đại đoàn kết và các giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã Gia Vân và thôn Lãng Nội tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ và quyền làm chủ của Nhân dân; đoàn kết phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và chăm lo an sinh xã hội; nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa, gìn giữ bản sắc quê hương.

Tiếp tục xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và đẩy mạnh chuyển đổi số từ cơ sở. Giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Cán bộ, đảng viên phải nêu gương, nói đi đôi với làm, tận tâm phục vụ Nhân dân; xây dựng niềm tin từ những việc cụ thể, thiết thực.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và học sinh nghèo vượt khó.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và học sinh nghèo vượt khó.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND cùng lãnh đạo xã tặng quà hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ban Công tác Mặt trận thôn biểu dương, khen thưởng các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp xây dựng cộng đồng dân cư.

Dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh và đoàn công tác của tỉnh đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng cán bộ và Nhân dân thôn Lãng Nội; trao 20 suất quà tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Gia Vân.

Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn thăm điểm chuyển đổi số tại thôn Lãng Nội, xã Gia Vân.

Tại ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu đã tham quan mô hình góc chuyển đổi số cộng đồng và Đền Thánh Giá, thôn Lãng Nội.