Quang cảnh hội nghị.

Ngày 26/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lê Quang Tùng chủ trì hội nghị thường kỳ của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang, thông qua các nội dung chuẩn bị hội nghị Đảng ủy phiên cuối năm 2026 và kết luận lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 12.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2027, các nội dung chuẩn bị hội nghị phiên cuối năm và kết luận lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2026.

Các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2027.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lê Quang Tùng phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng yêu cầu rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; chuẩn bị chu đáo nội dung hội nghị Đảng ủy phiên cuối năm. Các thành viên Ban Thường vụ cần nắm chắc lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công để giải trình, phân tích, làm rõ những vấn đề đặt ra tại hội nghị.

Đối với nhiệm vụ tháng 12, đồng chí Lê Quang Tùng yêu cầu tập trung tổng kết công tác năm, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2026); đồng thời chủ động triển khai nhiệm vụ năm 2027, nhất là những nội dung cần phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh, bảo đảm công tác tham mưu và tổ chức thực hiện.

NGUYỄN KHOA