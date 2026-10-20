Đồng chí Lê Minh Trung giữ chức Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh Đồng Tháp

Đến dự Đại hội có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp.

Ban Chấp hành Hội Khoa học lịch sử tỉnh Đồng Tháp khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội Khoa học lịch sử tỉnh phát huy tốt vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan tích cực tham mưu, đóng góp ý kiến phản biện khoa học đối với các chủ trương, đề xuất giải pháp phát triển văn hóa, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản, di tích trên địa bàn tỉnh. Nhiều ý kiến tâm huyết của Hội nhận được sự đồng thuận cao từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh.

Nổi bật trong công tác nghiên cứu, Hội phối hợp tổ chức thành công nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học quy mô. Tiêu biểu là Hội thảo cấp quốc gia về Chiến thắng Vàm Nao - Cổ Hũ thời Vua Minh Mạng (năm 1834); các cuộc biểu tình ở Sa Đéc và Nam kỳ; các nhân vật lịch sử tiêu biểu như: Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, đồng chí Phan Văn Khỏe, đồng chí Nguyễn Thị Thập, đồng chí Phạm Hữu Lầu...; đồng thời đề xuất giải pháp bảo tồn các di tích gắn với Khởi nghĩa Trương Định, Thành cổ Bảo Tiền và di sản đô thị Mỹ Tho.

Hội nỗ lực duy trì ấn phẩm Đồng Tháp Xưa và Nay, phát hành đều đặn 25 kỳ (từ số 67 đến số 93) với số lượng bình quân 1.500 bản/kỳ, trở thành cầu nối tri thức lịch sử uy tín.

Đồng chí Lưu Thị Thanh Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Hội Khoa học lịch sử tỉnh Đồng Tháp.

Bước sang nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Khoa học lịch sử tỉnh Đồng Tháp xác định tiếp tục thực hiện tốt chức năng nghiên cứu, tư vấn, phản biện và phổ biến tri thức lịch sử - văn hóa. Qua đó, góp phần giáo dục lòng yêu nước, tôn trọng giá trị truyền thống, hướng tới xây dựng con người Đồng Tháp “nghĩa tình, năng động, sáng tạo”, thiết thực hưởng ứng Nghị quyết 80 ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Hội sẽ tập trung đề xuất tỉnh đầu tư bảo tồn các di tích phục vụ phát triển du lịch, chú trọng các di sản chưa được xếp hạng; đồng thời đẩy mạnh biên soạn các công trình lịch sử địa phương trên tinh thần khoa học, khách quan và tôn trọng sự thật lịch sử.

Đồng chí Lưu Thị Thanh Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 19 Ủy viên. Đồng chí Lê Minh Trung được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh Đồng Tháp.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khoa học lịch sử giai đoạn 2020 - 2025.