Đồng chí Lê Minh Hoan khảo sát thực tế Đầm Thị Tường

Đầm Thị Tường là vùng sinh thái đặc trưng của Cà Mau, có tổng diện tích mặt nước khoảng 700 ha, nằm trên địa bàn 3 xã gồm Sông Đốc, Trần Văn Thời và Phú Mỹ. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính, phần diện tích mặt nước thuộc địa bàn Xã Trần Văn Thời quản lý là 306 ha.

Đồng chí Lê Minh Hoan, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội (bìa phải), cùng đồng chí Nguyễn Thế Châu, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND Xã Trần Văn Thời khảo sát thực tế khu vực Đầm Thị Tường.

Tại Đầm Thị Tường, đoàn khảo sát thực tế khu vực mặt nước, hoạt động sản xuất, nuôi trồng thuỷ sản và đời sống của người dân ven đầm. Qua đó, tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn trong quá trình khai thác tiềm năng, lợi thế của khu vực.

Đầm Thị Tường có diện tích mặt nước rộng, thuận lợi phát triển kinh tế gắn với bảo vệ hệ sinh thái.

Đoàn cũng trao đổi với địa phương về định hướng phát huy giá trị Đầm Thị Tường gắn với phát triển kinh tế, bảo vệ hệ sinh thái, duy trì sinh kế và nâng cao đời sống người dân.

Khu vực nhà ở kết hợp nuôi trồng thuỷ sản của người dân ven Đầm Thị Tường.

Đầm Thị Tường có diện tích mặt nước rộng, nguồn lợi thuỷ sản phong phú và gắn bó lâu đời với đời sống của người dân địa phương. Chuyến khảo sát nhằm ghi nhận thực tế tại cơ sở, qua đó có thêm thông tin phục vụ việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát huy giá trị của Đầm Thị Tường trong thời gian tới./.