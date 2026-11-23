Chiều 23-11, đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra thực tế công tác chỉnh trang đô thị phục vụ hoạt động của Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Đồng chí Lê Huyền đã đi kiểm tra các bãi đỗ xe dự kiến bố trí cho Hội nghị cấp cao APEC 2027 và các điểm di tích, danh thắng dự kiến có đại biểu đến tham quan. Đồng thời, kiểm tra lộ trình đưa đón đại biểu từ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh qua đại lộ Nguyễn Tất Thành, cầu Bình Tân, đường Hoàng Diệu, đường Trần Phú đến địa điểm dự kiến diễn ra hội nghị (Vinpearl Nha Trang).

Dự kiến, sẽ có khoảng 150 ô tô được sử dụng phục vụ đưa đón các đại biểu dự hội nghị. Bãi đỗ xe được bố trí tại Bến cảng Vinpearl Nha Trang. Ngoài ra, Sở Xây dựng đề xuất dự phòng thêm bãi đỗ xe bố trí tại Bãi xe công viên phía đông đường Trần Phú, công viên Thanh Niên thuộc phường Nha Trang và Dự án Nha Trang Sao (cũ) trên đường Phạm Văn Đồng thuộc phường Bắc Nha Trang.

Đồng chí Lê Huyền kiểm tra vị trí bãi đỗ xe dự phòng tại Dự án Nha Trang Sao (cũ).

Đồng chí Lê Huyền kiểm tra vị trí bãi đỗ xe tại danh thắng Hòn Chồng.

Đồng chí Lê Huyền kiểm tra vị trí bãi đỗ xe tại Vinpearl Nha Trang.

Đồng chí Lê Huyền kiểm tra vị trí bãi đỗ xe tại công viên Thanh Niên.

Đồng chí Lê Huyền kiểm tra vị trí cổng vào Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Lê Huyền yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cập nhật số lượng đại biểu tham dự để chủ động phương án bố trí bãi đỗ xe. Các vị trí phải bảo đảm diện tích phù hợp với số lượng phương tiện, an toàn trong quá trình khai thác và có trạm sạc dành cho xe điện.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp với chính quyền địa phương bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các di tích, danh thắng phục vụ nhu cầu tham quan của đại biểu. Đối với tuyến đường từ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đến địa điểm dự kiến tổ chức hội nghị, chính quyền địa phương chủ động vệ sinh môi trường, trang trí hai bên tuyến đường bằng các băng rôn, áp phích theo quy chuẩn của ngành Văn hóa. Sở Tài chính chủ động phân bổ kinh phí để các địa phương triển khai thực hiện.

Đồng chí Lê Huyền yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao, bảo đảm công tác chỉnh trang đô thị được thực hiện từ dịp Tết Nguyên đán đến thời điểm diễn ra Hội nghị cấp cao APEC 2027 (từ cuối tháng 2-2027).