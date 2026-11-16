Đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra bãi chôn lấp Lương Hòa

Chiều 16-11, đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra thực tế bãi chôn lấp Lương Hòa (phường Bắc Nha Trang) nhằm đánh giá hiện trạng, xem xét phương án phân luồng, bố trí đổ chất thải rắn xây dựng, bùn thải và định hướng mở rộng bãi chôn lấp. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan.

Đồng chí Lê Huyền kiểm tra tại bãi chôn lấp Lương Hòa.

Theo báo cáo của Ban Quản lý hệ thống nhà máy nước thải khu vực Nha Trang, bãi chôn lấp Lương Hòa có tổng diện tích 37,5ha, trong đó khu vực chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt rộng 12,8ha, đưa vào khai thác từ năm 2015. Đến tháng 9-2026, bãi đã tiếp nhận, xử lý hơn 2,26 triệu tấn rác thải sinh hoạt. Hiện nay, lượng rác tiếp nhận trung bình khoảng 700 tấn/ngày đêm. Dự kiến đến cuối năm 2027, bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt sẽ đầy và phải ngừng tiếp nhận rác.

Đối với khu vực tiếp nhận chất thải rắn xây dựng và bùn thải, theo số liệu tổng hợp của Sở Xây dựng, nhu cầu đăng ký đổ thải từ các dự án hạ tầng, nhà ở xã hội trên địa bàn lên đến hơn 173.000m³, trong khi dung tích còn lại của bãi chỉ khoảng 43.470m³. Đến nay, khối lượng chất thải đã tiếp nhận khoảng 4.530m³. Như vậy, nhu cầu đổ thải đăng ký đã vượt khoảng 3,5 lần dung tích còn lại, gây áp lực lớn đối với khả năng tiếp nhận của bãi.

Đồng chí Lê Huyền trao đổi với lãnh đạo các sở, ngành tại khu vực kiểm tra.

Từ thực trạng trên, Ban Quản lý hệ thống nhà máy nước thải khu vực Nha Trang đề xuất tiếp tục cho phép các đơn vị đổ thải trong phạm vi dung tích còn lại, ưu tiên những dự án trọng điểm; đồng thời nghiên cứu phương án mở rộng diện tích bãi thải hiện hữu, kết hợp giải pháp tích trữ chất thải để nâng cao khả năng tiếp nhận. Về lâu dài, đơn vị kiến nghị nghiên cứu đầu tư nhà máy sản xuất vật liệu san lấp và gạch không nung từ chất thải rắn xây dựng, bùn thải nhằm giảm áp lực chôn lấp, tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải.

Tại nơi kiểm tra, đồng chí Lê Huyền yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá tác động môi trường; phân loại, xác định rõ tính chất, mức độ nguy hại của từng loại bùn thải, phế thải trước khi xem xét phương án tiếp nhận, xử lý. Đồng chí lưu ý, các chủ nguồn thải phải nghiêm túc thực hiện biện pháp xử lý ngay tại nguồn, bảo đảm chất thải đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn đối với chất thải thông thường theo quy định trước khi vận chuyển đến bãi chôn lấp; không để chất thải chưa được xử lý, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Đồng chí Lê Huyền cũng yêu cầu quan tâm đầu tư hệ thống cống thoát nước tại khu vực bãi thải, bảo đảm tiêu thoát nước phù hợp, không làm ảnh hưởng đến dòng chảy tự nhiên của suối và môi trường xung quanh. Việc nghiên cứu phương án mở rộng bãi chôn lấp phải gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả quỹ đất và có giải pháp xử lý chất thải lâu dài, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị trên địa bàn.