Sáng 17-11, Ban Công tác Mặt trận thôn Ba Dùi (xã Bắc Khánh Vĩnh) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Tham dự ngày hội có đồng chí Lê Hữu Trí - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và đông đảo người dân thôn Ba Dùi.

Tại ngày hội, các đại biểu và người dân cùng nhau ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2026); đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư trong năm 2026; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Đồng chí Lê Hữu Trí tặng hoa chúc mừng thôn Ba Dùi.

Thôn Ba Dùi hiện có 546 hộ với 2.217 nhân khẩu, gồm 6 dân tộc cùng sinh sống: Kinh, Tày, Nùng, Raglai, Ê Đê và Mường. Trong năm 2026, Ban Công tác Mặt trận thôn phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tham gia các phong trào thi đua yêu nước và đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”. Toàn thôn có 538 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; hiện còn 14 hộ nghèo và 22 hộ cận nghèo.

Đồng chí Lê Hữu Trí tặng quà cho người dân.

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại ngày hội.

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách; xây dựng gia đình văn hóa, chăm lo giáo dục và phát triển cộng đồng; bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… cũng được triển khai tích cực.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lê Hữu Trí đề nghị thôn tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quan tâm xây dựng tình làng nghĩa xóm, giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp. Đồng thời hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng các cuộc vận động và phong trào thi đua tại khu dân cư; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp, an toàn; chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài, chăm lo cho trẻ em. Cấp ủy, chính quyền xã Bắc Khánh Vĩnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ở thôn hoạt động hiệu quả.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trao giấy khen cho các tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu của thôn Ba Dùi.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng 20 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình thương binh, liệt sĩ trên địa bàn xã; xã Bắc Khánh Vĩnh tặng 15 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tặng giấy khen cho 1 tập thể, 3 gia đình và 4 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các hoạt động tại khu dân cư năm 2026.