Đồng chí Lê Hoài Trung đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và nhân dân Tổ dân phố 18, phường Thủy Xuân tại đình làng Lương Quán. (Ảnh: QUANG TIẾN)

Ba đảng viên được truy, trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng dịp này gồm có các đồng chí Chế Thanh Sung, đồng chí Trần Nhọn và đồng chí Phạm Thị Kiên.

Tại gia đình đồng chí Chế Thanh Sung ở phường Phú Xuân, đồng chí Lê Hoài Trung cùng Đoàn công tác thắp hương tưởng nhớ, tri ân những cống hiến của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng và trao huy hiệu cho đại diện của gia đình. Đồng chí Chế Thanh Sung, tên gọi khác là Chế Công Chi, sinh năm 1930, tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1945, từng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ trong quân đội và công tác tại các địa phương, qua đời ngày 4/10/2026. Đại diện gia đình đã đón nhận phần thưởng.

Đồng chí Lê Hoài Trung trao huy hiệu cho đại diện gia đình đồng chí Chế Công Chi. (Ảnh: QUANG TIẾN)

Đến thăm gia đình đồng chí Trần Nhọn (phường Phú Xuân) và đồng chí Phạm Thị Kiên (phường Thủy Xuân), đồng chí Lê Hoài Trung ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, chúc các đảng viên lão thành luôn mạnh khỏe, trường thọ.

Đồng chí Trần Nhọn sinh năm 1928, nhập ngũ năm 1948, được kết nạp Đảng tháng 10/1948.

Đồng chí Phạm Thị Kiên sinh năm 1930, tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1946, được kết nạp Đảng năm 1948.

Đồng chí Lê Hoài Trung và đồng chí Trần Nhọn. (Ảnh: QUANG TIẾN)

Đồng chí Lê Hoài Trung gắn huy hiệu cho đồng chí Phạm Thị Kiên. (Ảnh: QUANG TIẾN)

Đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những cống hiến bền bỉ của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng. Cuộc đời và quá trình hoạt động của các đảng viên lão thành là tấm gương về lòng trung thành với Đảng, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy với quê hương, đất nước.

Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở phường Thủy Xuân. (Ảnh: QUANG TIẾN)

Sau lễ trao, truy tặng Huy hiệu Đảng, đồng chí Lê Hoài Trung đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và nhân dân Tổ dân phố 18, phường Thủy Xuân tại đình làng Lương Quán.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định Huế là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, hội tụ nhiều giá trị đặc sắc của văn hóa dân tộc. Những giá trị di sản, cảnh quan thiên nhiên và con người nghĩa tình là nền tảng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục phát triển.

Đồng chí bày tỏ vui mừng trước những chuyển biến của Huế kể từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, từng bước khẳng định vị thế đô thị di sản, trung tâm văn hóa, du lịch, giáo dục và y tế chuyên sâu của khu vực và cả nước.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; GRDP tăng 8,72%. Các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch có nhiều chuyển biến; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân tiếp tục được quan tâm.

Đồng chí Lê Hoài Trung ghi nhận những nỗ lực của thành phố trong phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch, xây dựng môi trường đô thị xanh, sạch, sáng, văn minh và cải cách hành chính theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân. Đồng thời nhấn mạnh, những kết quả đạt được là thành quả từ sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.