Đoàn công tác Trung ương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà chúc mừng đồng chí Trần Thị An nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng - Ảnh: X.P

Đi cùng đoàn có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận, các Đoàn thể Trung ương.

Về phía tỉnh Quảng Trị có các đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Hoàng Phương, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Lương Bình, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy; Lê Vĩnh Thế, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Thị An - Ảnh: X.P

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Lương Bình, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đọc quyết định tặng Huy hiệu Đảng của Ban Bí thư cho đồng chí Trần Thị An (SN 1929), ngày vào Đảng 5/6/1947, chính thức ngày 10/10/1947.

Trao quyết định, giấy chứng nhận và gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Thị An, đồng chí Lê Hoài Trung, Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước quá trình phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất của người đảng viên và những đóng góp bền bỉ của đồng chí Trần Thị An trong suốt 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên và chúc mừng đồng chí Trần Thị An nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng - Ảnh: X.P

Chia sẻ niềm vui cùng đồng chí Trần Thị An, đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng đối với những đảng viên luôn giữ vững niềm tin, lý tưởng cách mạng, phẩm chất của người cộng sản và có nhiều cống hiến cho quê hương, đất nước.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cùng các thành viên đoàn công tác thăm hỏi sức khoẻ gia đình đảng viên lão thành Trần Thị An - Ảnh: X.P

Đồng chí Lê Hoài Trung cũng bày tỏ mong muốn đảng viên lão thành Trần Thị An tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy vai trò, uy tín, là chỗ dựa tinh thần và tấm gương sáng để con cháu, thế hệ trẻ noi theo.

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy tặng quà chúc mừng đồng chí Trần Thị An nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng - Ảnh: X.P

Lãnh đạo phường Đông Hà trao quà chúc mừng đồng chí Trần Thị An nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng - Ảnh: X.P

Dịp này, đồng chí Lê Hoài Trung và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo phường Đông Hà đã tặng quà chúc mừng đồng chí Trần Thị An nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.