Đồng chí Lê Hà Khương Anh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy xã Bát Xát; lãnh đạo Tỉnh đoàn.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã tiến hành quy trình bầu cử theo đúng điều lệ và quy định của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với đồng chí Lê Hà Khương Anh.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, đồng chí Lê Hà Khương Anh - Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Bát Xát được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lê Hà Khương Anh.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Hà Khương Anh.

Lãnh đạo xã Bát Xát cùng đoàn công tác của xã tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Hà Khương Anh.

Việc kiện toàn chức danh Phó Bí thư Tỉnh đoàn góp phần củng cố tổ chức bộ máy, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt, liên tục, nâng cao hiệu quả điều hành công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.