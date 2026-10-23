Đồng chí Lê Hà Khương Anh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Sáng 23/10, Tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành về công tác cán bộ, kiện toàn nhân sự Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy xã Bát Xát; lãnh đạo Tỉnh đoàn.
Tại hội nghị, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã tiến hành quy trình bầu cử theo đúng điều lệ và quy định của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Với tinh thần dân chủ, khách quan, đồng chí Lê Hà Khương Anh - Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Bát Xát được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Việc kiện toàn chức danh Phó Bí thư Tỉnh đoàn góp phần củng cố tổ chức bộ máy, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt, liên tục, nâng cao hiệu quả điều hành công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/dong-chi-le-ha-khuong-anh-duoc-bau-giu-chuc-pho-bi-thu-tinh-doan-lao-cai-khoa-i-nhiem-ky-2025-2030-post912627.html