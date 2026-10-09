Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: ĐẶNG HIẾU)

Nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911-10/10/2026), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban tổ chức Trung ương - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, ngày 9/10 tại Hà Nội, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Đức Thọ - Nhà lãnh đạo trung kiên, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”.

Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lý Việt Quang, Viện trưởng Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng; Tiến sĩ Đinh Ngọc Quý, Phó Viện trưởng Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng đồng chủ trì hội thảo.

Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lý Việt Quang phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: ĐẶNG HIẾU)

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lý Việt Quang, Viện trưởng Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng khái quát quá trình hoạt động yêu nước và những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Đức Thọ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đồng chí nêu rõ, đồng chí Lê Đức Thọ tên thật là Phan Đình Khải, sinh ngày 10/10/1911 tại xã Địch Lễ, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định cũ (nay là phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình). Tham gia hoạt động yêu nước khi mới 15 tuổi, với 79 năm tuổi đời, 64 năm hoạt động cách mạng sôi nổi, liên tục ở cả hai miền nam, bắc, đồng chí đã vượt qua nhiều hiểm nguy, luôn có mặt ở những nơi đầu sóng ngọn gió, chịu trách nhiệm những khâu công tác mang tính quyết định của cách mạng. Đồng chí là một trong những chiến sĩ cộng sản tiền bối, người học trò, cộng sự gần gũi, tin cậy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Năm 1925, đồng chí tích cực hoạt động trong phong trào học sinh yêu nước. Được hoạt động và rèn luyện trong tổ chức cách mạng, năm 1929, đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng, làm Bí thư Chi bộ học sinh và phụ trách công tác thanh niên học sinh. Mùa Xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đồng chí trở thành người đảng viên cộng sản lớp đầu của Đảng.

Tháng 11 năm 1930, đồng chí bị thực dân Pháp bắt, kết án 10 năm khổ sai và bị đi đày ở nhà tù Côn Đảo, năm 1936, đồng chí được trả tự do. Từ năm 1939-1944, đồng chí bị địch bắt và kết án 5 năm tù, bị giam giữ tại các nhà tù ở Hà Nội, Sơn La và Hòa Bình. Tháng 9/1944, ra tù, đồng chí được Trung ương giao phụ trách công tác tổ chức và huấn luyện cán bộ ở An toàn khu của Trung ương.

Tháng 10/1944, đồng chí được chỉ định vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp phụ trách Xứ ủy Bắc Kỳ. Tháng 8/1945, tại Hội nghị toàn quốc của Đảng ở Tân Trào, đồng chí được cử vào Ban Thường vụ Trung ương Đảng, trực tiếp tham gia cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát động và lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 giành thắng lợi, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Năm 1956, đồng chí được phân công làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và giữ chức vụ này qua hai nhiệm kỳ Đại hội (Đại hội III và Đại hội IV). Tại Đại hội III năm 1960, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Năm 1967 là Ủy viên Quân ủy Trung ương, năm 1968, là Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam.

Giữa năm 1968, đồng chí Lê Đức Thọ được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị tín nhiệm, cử làm Cố vấn đặc biệt của phái đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Paris, đàm phán với Mỹ về việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam…

Đại biểu tham luận tại hội thảo. (Ảnh: ĐẶNG HIẾU)

Đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng và nhiều Huân chương, danh hiệu vinh dự cao quý khác.

Với 28 bài tham luận và các ý kiến phát biểu, hội thảo tiếp tục làm rõ đóng góp của đồng chí cùng Trung ương Đảng lãnh đạo thành công hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược; cùng Trung ương Đảng nghiên cứu, ra sức đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới; tìm tòi, đổi mới cơ chế quản lý, đổi mới tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Đại biểu tham luận tại hội thảo. (Ảnh: ĐẶNG HIẾU)

Hội thảo khẳng định, thông qua việc nghiên cứu cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Lê Đức Thọ, cần tiếp tục rút ra những bài học quý trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Đó là bài học về sự kiên định tuyệt đối với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bài học về nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân; bài học về nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ; bài học về kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, nói đi đôi với làm, sâu sát cơ sở; bài học về phát huy nghệ thuật ngoại giao, kết hợp nhuần nhuyễn sự kiên định và nguyên tắc, mục tiêu chiến lược và linh hoạt về phương pháp, sách lược, kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc trên cơ sở luật pháp quốc tế…

Tấm gương sáng ngời của đồng chí Lê Đức Thọ sẽ là động lực mạnh mẽ cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị vào thực tiễn cuộc sống; từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới của dân tộc.