Đồng chí Lê Đức Thọ - Nhà lãnh đạo trung kiên, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam

PGS.TS Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng và TS Đinh Ngọc Quý, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng chủ trì Hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo khoa học về đồng chí Lê Đức Thọ. Ảnh: Mai Quý

Đồng chí Lê Đức Thọ tên thật là Phan Đình Khải, sinh ngày 10-10-1911, tại xã Địch Lễ, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định cũ (nay là phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình). Tham gia hoạt động yêu nước khi mới 15 tuổi, với 79 năm tuổi đời, 64 năm hoạt động cách mạng sôi nổi, liên tục ở cả hai miền Nam, Bắc. Đồng chí đã vượt qua nhiều gian khó, hiểm nguy, luôn có mặt ở những nơi đầu sóng ngọn gió, chịu trách nhiệm những khâu công tác mang tính quyết định của cách mạng.

Đồng chí Lê Đức Thọ là một trong những chiến sĩ cộng sản tiền bối, người học trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

PGS.TS Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo. Ảnh: Mai Quý

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, PGS.TS Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, nhấn mạnh rằng Hội thảo là dịp để bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với những công lao to lớn của đồng chí Lê Đức Thọ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học và đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những nội dung: Đồng chí Lê Đức Thọ - Người chiến sĩ cộng sản thế hệ đầu tiên của Đảng, tích cực hoạt động góp phần quan trọng vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945; Nhà lãnh đạo tài năng, giàu kinh nghiệm của Đảng và cách mạng Việt Nam; tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại biểu trình bày tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Mai Quý

Cuộc đời hoạt động kiên cường, sôi nổi với tinh thần lạc quan cách mạng của đồng chí Lê Đức Thọ là tấm gương sáng về tấm lòng yêu nước, thương dân thiết tha, về tinh thần quốc tế cao cả. Việc nghiên cứu cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Lê Đức Thọ góp phần rút ra những bài học quý báu trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Đó là bài học về sự kiên định tuyệt đối với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bài học về nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân; bài học về nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ; bài học về kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, nói đi đôi với làm, sâu sát cơ sở; bài học về phát huy nghệ thuật ngoại giao, kết hợp nhuần nhuyễn sự kiên định và nguyên tắc, mục tiêu chiến lược và linh hoạt về phương pháp, sách lược, kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở luật pháp quốc tế…

Các đại biểu dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Mai Quý

Tấm gương sáng ngời của đồng chí Lê Đức Thọ cùng các cán bộ, đảng viên và nhân dân đã chiến đấu, hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, theo sự chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị vào cuộc sống. Qua đó, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.