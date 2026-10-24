Đồng chí Lê Bình Nguyên giữ chức Bí thư Đảng uỷ Xã Phan Ngọc Hiển

Toàn cảnh hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại Xã Phan Ngọc Hiển.

Tại hội nghị, Ban tổ chức công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc điều động, chỉ định đồng chí Lê Bình Nguyên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ UBND tỉnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng uỷ Xã Phan Ngọc Hiển, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Phan Thanh Duy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ (bên phải), trao quyết định và đồng chí Trần Minh Đẳng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Xã Phan Ngọc Hiển tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Bình Nguyên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Thanh Duy chúc mừng đồng chí Lê Bình Nguyên được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tin tưởng giao nhiệm vụ mới; đồng thời mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Xã Phan Ngọc Hiển nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phan Thanh Duy phát biểu tại hội nghị, mong muốn đồng chí Lê Bình Nguyên tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm trên vị trí công tác mới.

Đối với Đảng bộ Xã Phan Ngọc Hiển, đồng chí Phan Thanh Duy đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp, tạo điều kiện để đồng chí tân Bí thư Đảng uỷ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong những tháng còn lại của năm 2026, địa phương cần rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng thời, chú trọng đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án; thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Lê Bình Nguyên, phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Bình Nguyên cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực phát huy năng lực, kinh nghiệm, sở trường, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, xứng đáng với truyền thống của đơn vị mang tên người anh hùng Phan Ngọc Hiển.

Đồng chí Phan Thanh Duy chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Xã Phan Ngọc Hiển.