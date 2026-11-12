Đồng chí Lâm Thị Hương Thành dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Hiệp Hòa

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố, một số sở ngành thành phố, phường Hiệp Hòa và đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân tổ dân phố An Hòa.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành thăm hỏi, động viên người cao tuổi tổ dân phố An Hòa.

Tổ dân phố An Hòa (trước đây là thôn An Hòa) được sáp nhập từ 3 thôn gồm: Khánh Vân, An Hòa, Tân Sơn. Hiện tổ dân phố có 1.279 hộ và 5.682 nhân khẩu. Dù địa bàn rộng, dân số đông song dưới sự lãnh đạo của chi bộ, sự phối hợp của ban công tác mặt trận và các đoàn thể, phong trào thi đua tại khu dân cư tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước năm 2026.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho đại diện tổ dân phố.

Năm qua, cán bộ và Nhân dân khu dân cư An Hòa đã đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường. Toàn tổ dân phố có 1.279 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, đạt 100%; trong đó 1.243 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, bằng 97,1%.

Ban Công tác Mặt trận vận động Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 25,5 triệu đồng, hỗ trợ 17 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Các hoạt động khuyến học, khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện được quan tâm; phong trào xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp tiếp tục được Nhân dân hưởng ứng.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành và các đại biểu trao quà cho đại diện tổ dân phố.

Năm 2027, tổ dân phố An Hòa xác định tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; vận động Nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Chú trọng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp; giữ gìn an ninh trật tự, phát huy dân chủ và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lâm Thị Hương Thành ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ, đảng viên và Nhân dân tổ dân phố An Hòa đạt được trong thời gian qua; nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, đồng thuận và trách nhiệm của mỗi người dân là yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh cộng đồng, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Đồng chí đề nghị Chi bộ, Ban quản lý tổ dân phố và Ban Công tác Mặt trận tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Với lợi thế gần Cụm công nghiệp Đoan Bái, địa phương cần khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống.

Đồng chí cũng lưu ý, khu dân cư có khuôn viên rộng, nhiều sân tập là lợi thế đáng quý, cần huy động sự chung tay của người dân để chỉnh trang, nâng cấp các thiết chế văn hóa, tạo cảnh quan khang trang, không gian sinh hoạt, vui chơi và rèn luyện thể thao thuận lợi.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, các đại biểu và đại diện Hội Doanh nghiệp trẻ thành phố trao kinh phí xây nhà và quà cho 4 hộ nghèo trên địa bàn phường Hiệp Hòa.

Đồng chí nhấn mạnh, việc Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 9 của cả nước, phường Hiệp Hòa được thành lập vừa là niềm tự hào, vừa đặt ra những yêu cầu mới trong quá trình phát triển. Do đó, cán bộ, đảng viên và Nhân dân cần tiếp tục chung sức xây dựng phường văn minh, hiện đại; quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững an ninh trật tự.

Đặc biệt, tiếp tục vận động Nhân dân tự nguyện hiến đất, đóng góp công sức mở rộng đường giao thông; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Bắc Ninh về hỗ trợ xây dựng đường xã, phố, thôn, ngõ, ngách giai đoạn 2026-2030, góp phần hình thành thêm nhiều tuyến đường rộng đẹp, thúc đẩy phát triển đô thị.

Một tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Nhân dịp này, đồng chí Lâm Thị Hương Thành tặng hoa, quà, ảnh Bác Hồ và Bác Tôn chúc mừng tổ dân phố An Hòa. Khu dân cư An Hòa vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố, Ủy ban MTTQ thành phố, UBND phường Hiệp Hòa. Nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng khối đại đoàn kết được UBND phường Hiệp Hòa khen thưởng.

Cũng tại ngày hội, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ thành phố trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết (mỗi hộ 100 triệu đồng). Hội Doanh nghiệp trẻ thành phố tặng 4 tivi cho 4 hộ nghèo trên địa bàn phường Hiệp Hòa; tặng quà động viên 17 hộ nghèo, cận nghèo của tổ dân phố An Hòa.