Đồng chí Lâm Phước Nguyên kiểm tra tiến độ thi công 5 trụ sở Công an xã, phường biên giới

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên làm việc với các đơn vị thi công và Công an các xã, phường.

Theo báo cáo của Phòng Hậu cần, các công trình có thời gian thực hiện hợp đồng từ 140 - 150 ngày, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12-2026.

Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, trụ sở Công an xã Thường Phước và Công an phường Hồng Ngự đảm bảo tiến độ, khối lượng thực hiện đều đạt khoảng 45% khối lượng hợp đồng.

3 trụ sở còn lại chưa đảm bảo tiến độ theo hợp đồng đã ký. Cụ thể, Công an xã Tân Hộ Cơ đạt 63% khối lượng; Công an xã Tân Thành đạt 61%; riêng Công an phường Thường Lạc đạt 61%, đây là công trình gặp nhiều khó khăn nhất do đường vận chuyển vật tư hạn chế, phương tiện khó tiếp cận, ảnh hưởng đến việc tập kết vật tư và triển khai thi công.

1 trong 3 công trình đang thi công chậm.

Tại buổi kiểm tra, các đơn vị thi công cam kết tăng cường nhân lực, máy móc, chủ động nguồn vật tư, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các công trình trước Tết Nguyên đán.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên yêu cầu Phòng Hậu cần tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên tại hiện trường; các đơn vị thi công khẩn trương khắc phục khó khăn, bổ sung nhân lực, vật tư, bố trí thi công hợp lý nhưng phải bảo đảm chất lượng, an toàn lao động.

Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, việc sớm hoàn thành, đưa trụ sở vào sử dụng góp phần nâng cao điều kiện làm việc, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.