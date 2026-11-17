Sáng 17-11, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026), đồng chí Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên, nhân viên 4 trường học gồm: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Pi Năng Tắc, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và THCS Bác Ái Đông (xã Bác Ái Đông); Trường Mầm non Bác Ái (xã Bác Ái); Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT Ninh Thuận (phường Phan Rang). Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa phương.

Đồng chí Lâm Đông tặng hoa chúc mừng tập thể Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Pi Năng Tắc.

Đồng chí Lâm Đông phát biểu chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Pi Năng Tắc.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Lâm Đông gửi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường. Đồng thời ghi nhận, biểu dương các trường nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo cho học sinh nội trú, bán trú.

Đồng chí nhấn mạnh: Ngoài công tác giảng dạy, các thầy giáo, cô giáo tại các trường còn gắn bó, chăm lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ cho học sinh, trẻ mẫu giáo. Chính sự tận tâm, trách nhiệm của các thầy giáo, cô giáo đã giúp học sinh thêm yêu trường, yêu lớp, tự tin học tập trong môi trường nội trú, bán trú. Đồng chí mong muốn các trường tiếp tục xây dựng môi trường nội trú, bán trú an toàn, thân thiện; chú trọng nâng cao chất lượng dạy học, chăm lo tốt đời sống cho học sinh, trẻ mẫu giáo; phối hợp chặt chẽ với gia đình, quan tâm tư vấn tâm lý, rèn luyện kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Qua đó góp phần tạo nguồn cán bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng chí Lâm Đông yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quan tâm đến các trường phổ thông dân tộc nội trú, các trường học ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh; kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục đã được HĐND tỉnh ban hành. Cấp ủy, chính quyền các địa phương kịp thời giải quyết khó khăn của các trường theo thẩm quyền, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với nhà giáo và học sinh…

Đồng chí Lâm Đông tặng hoa chúc mừng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Bác Ái Đông.

Đồng chí Lâm Đông phát biểu khi đến thăm Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Bác Ái Đông.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Pi Năng Tắc có nhiệm vụ nuôi dưỡng, dạy học cho con em đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn các xã: Bác Ái, Bác Ái Đông, Bác Ái Tây, Anh Dũng, Lâm Sơn, Mỹ Sơn. Trường hiện có 457 học sinh từ khối lớp 6 đến khối lớp 12, mỗi khối có 2 lớp; chủ yếu là con em đồng bào các dân tộc: Chăm, Raglai, K’ho, Churu

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Bác Ái Đông được thành lập trên cơ sở sáp nhập các trường: Tiểu học Phước Thành A, Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Phước Thành B, Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nguyễn Huệ. Nhà trường có 1 điểm chính và 2 phân hiệu, tổ chức hoạt động giáo dục ở 2 cấp học tiểu học và THCS, với tổng số 28 lớp, 696 học sinh. Hiện ở cả 3 điểm trường đều tổ chức bán trú cho học sinh.

Đồng chí Lâm Đông tặng hoa chúc mừng tập thể Trường Mầm non Bác Ái.

Trường Mầm non Bác Ái được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 trường mẫu giáo: Phước Thắng, Phước Chính, Phước Tiến; hiện trường có 3 cơ sở, với 29 lớp/798 trẻ thuộc 3 nhóm lớp: Nhà trẻ, mẫu giáo và trẻ từ 3 đến 5 tuổi; chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.

Đồng chí Lâm Đông tặng hoa chúc mừng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Ninh Thuận.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Ninh Thuận có nhiệm vụ nuôi dưỡng, dạy học bậc THPT cho con em đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng đặc biệt khó khăn phía nam tỉnh. Trường hiện có 9 lớp với 315 học sinh, chủ yếu là con em đồng bào các dân tộc: Chăm, Raglai…