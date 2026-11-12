Đồng chí Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Đông Hải

Chiều 12-11, đồng chí Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) năm 2026 gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) tại Liên khu dân cư 1, 2, 3, 5, 8, 10, phường Đông Hải. Cùng tham dự ngày hội có đồng chí Hà Hồng Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hải và đông đảo Nhân dân trong liên khu dân cư.

Đồng chí Lâm Đông và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại ngày hội.

Các đồng chí: Lâm Đông, Hà Hồng Hạnh tặng hoa chúc mừng Liên khu dân cư nhân ngày hội.

Đồng chí Lâm Đông trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đồng chí Hà Hồng Hạnh trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) và ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam. Đồng thời, đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát triển kinh tế - xã hội và triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại khu dân cư.

Liên khu dân cư 1, 2, 3, 5, 8, 10 có 3.834 hộ với hơn 14.300 nhân khẩu. Đây là khu vực ven sông, ven biển, có nhiều lợi thế phát triển du lịch, dịch vụ và thương mại. Phát huy lợi thế địa phương, Nhân dân 6 tổ dân phố tích cực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; chú trọng xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng hình ảnh địa phương thân thiện, an toàn.

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái tiếp tục được phát huy. Trong năm 2026, liên khu dân cư đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 73,84 triệu đồng, đạt 100% chỉ tiêu; triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ vốn phát triển kinh tế, giới thiệu việc làm, vận động xây mới, sửa chữa nhà ở, thăm hỏi, tặng quà các trường hợp khó khăn. Tổng kinh phí huy động từ các nguồn xã hội hóa đạt gần 210 triệu đồng, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo tại địa phương.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa đạt kết quả tích cực, với 6/6 tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa, 96% hộ dân được công nhận Gia đình văn hóa. Công tác bảo vệ môi trường được duy trì thường xuyên với 32 đợt ra quân vệ sinh và nhiều mô hình tự quản thiết thực như “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, “Ánh sáng và an ninh”, “Ngôi nhà xanh”...

Đồng chí Lâm Đông phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lâm Đông nhấn mạnh, tỉnh đang tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, Nhân dân có mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, cần có sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân; mỗi khu dân cư phải thực sự là một cộng đồng đoàn kết, văn minh, an toàn, nghĩa tình; mỗi người dân vừa là chủ thể, vừa trực tiếp góp sức và thụ hưởng thành quả phát triển của tỉnh.

Đồng chí Lâm Đông mong muốn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phường Đông Hải cùng Nhân dân liên khu dân cư tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; quan tâm chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đồng thời, gắn xây dựng đời sống văn hóa với xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững; phát huy tinh thần tự quản, trách nhiệm của Nhân dân trong giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng cộng đồng an toàn; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Đông Hải tiếp tục quan tâm giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của người dân, nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị và an sinh xã hội. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Lãnh đạo phường Đông Hải trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hải biểu dương, khen thưởng các gia đình, cá nhân tiêu biểu.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh trao 20 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; lãnh đạo phường Đông Hải trao 12 phần quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn liên khu dân cư. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hải biểu dương, khen thưởng 12 hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.

Đồng chí Lâm Đông tham quan các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của phường Đông Hải.

Tiết mục hò bá trạo tại ngày hội.