Trên cơ sở đó, xã đề xuất phương án năm 2027 tăng 3 công chức so với chỉ tiêu năm 2026; trong đó, dự kiến bổ sung 2 công chức cho Phòng Kinh tế và 1 công chức cho Phòng Văn hóa - Xã hội. Đề xuất này xuất phát từ khối lượng công việc và yêu cầu quản lý ngày càng cao trong các lĩnh vực tài nguyên, địa chính, nông nghiệp và chính sách xã hội.

Quan trọng hơn, kết quả rà soát là căn cứ để địa phương phân công, bố trí cán bộ phù hợp với chuyên môn, năng lực và yêu cầu của từng vị trí; bảo đảm rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, phát huy sở trường của mỗi người. Khi chức trách, nhiệm vụ và sản phẩm đầu ra được xác định cụ thể, công tác kiểm tra, đánh giá cán bộ, công chức cũng có cơ sở thực chất hơn. UBND xã chú trọng các tiêu chí về tiến độ, chất lượng giải quyết công việc; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ; năng lực phối hợp, xử lý nhiệm vụ phức tạp và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

UBND xã tiếp tục sử dụng kết quả rà soát vị trí việc làm làm căn cứ thường xuyên trong quản lý và sử dụng đội ngũ. Trọng tâm là cập nhật yêu cầu nhiệm vụ của từng bộ phận, từng vị trí, nhất là những lĩnh vực có khối lượng công việc lớn, tính chất phức tạp hoặc thường xuyên phát sinh nhiệm vụ mới, từ đó kịp thời điều chỉnh, phân công, khắc phục tình trạng kiêm nhiệm quá nhiều ở một số vị trí. Tăng cường phối hợp giữa các bộ phận, bảo đảm công việc được giải quyết thông suốt, hiệu quả.

Cùng với việc sắp xếp, phân công nội bộ, xã tiếp tục đối chiếu nhu cầu nhân lực với đội ngũ hiện có để xây dựng phương án bổ sung, đào tạo và bồi dưỡng theo từng lĩnh vực chuyên môn. Với những vị trí còn thiếu hoặc chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ, xã sẽ quan tâm bố trí nhân lực phù hợp; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng xử lý công việc thực tiễn.

UBND xã cũng chú trọng đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá theo hướng lấy kết quả và sản phẩm đầu ra làm căn cứ. Từng bộ phận cần cụ thể hóa nhiệm vụ thành yêu cầu về tiến độ, chất lượng và trách nhiệm cá nhân; tăng cường theo dõi, kiểm tra, kịp thời phát hiện những khâu chậm trễ, bất cập để chấn chỉnh. Người đứng đầu phải phát huy vai trò trong điều hành, phân công, đôn đốc và chịu trách nhiệm về kết quả công việc thuộc lĩnh vực phụ trách. Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xử lý công việc trên môi trường điện tử, chuẩn hóa quy trình và dữ liệu, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính, quản lý đất đai, tài chính và thực hiện chính sách an sinh xã hội.