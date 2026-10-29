Đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tháp Mười

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Đảng ủy UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tháp Mười.

Đồng chí Phan Văn Thắng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Đảng ủy xã Tháp Mười Huỳnh Thị Hoài Thu.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố quyết định điều động, chỉ định đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tháp Mười, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (theo Quyết định được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất ngày 23-10-2026).

Đồng chí Phan Văn Thắng phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phan Văn Thắng đánh giá đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu là cán bộ từng qua nhiều vị trí công tác, từ công tác Đoàn, lãnh đạo địa phương đến công tác xây dựng Đảng ở cấp tỉnh. Đây là nền tảng để đồng chí phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể lãnh đạo xã Tháp Mười thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trên cương vị mới, tân Bí thư Đảng ủy xã Tháp Mười cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra.

Đồng chí Phan Văn Thắng (thứ 8 từ trái sang) cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm chúc mừng đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu (thứ 6 từ phải sang).

Trước mắt, tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu năm 2026 và cả nhiệm kỳ; đẩy mạnh chuyển đổi số. Đồng thời, chú trọng thực hiện định hướng của tỉnh về xây dựng Tháp Mười lên phường theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và phát triển không gian văn hóa Óc Eo.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu bày tỏ trân trọng và cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng giao trọng trách mới; khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cùng tập thể Đảng bộ xã giữ vững khối đoàn kết, thống nhất.

Đồng chí cho biết sẽ tập trung rà soát các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm cũng như chỉ tiêu cả nhiệm kỳ; kiện toàn bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; khai thác tiềm năng, thu hút đầu tư, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng chí cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Tỉnh ủy, các sở, ngành tỉnh và sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.